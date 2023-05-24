قائمة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf صدور الدفعة الاولي .. المشمولين في الوجبة الاخيرة spa.gov.iq

اسماء الرعاية الاجتماعية pdf صدور الدفعة الاولي، حيث يقوم الكثير من المواطنين في مختلف المدن بالعراق في جميع المحافظات بالوقت الحالي بالاستعلام عن القوائم المعلنة بالدفعة الاولي من الوجبة التاسعة او كما يطلق عليها الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي باتت حديث الجميع حيث اعلنت الوزارة خلال الساعات الماضية عن توفير كشف بالدفعة الأولي ويمكن للجميع الان الحصول علي الكشوفات من خلال موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية pdf صدور الدفعة الاولي

اسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة spa.gov.iq، وبحسب مصادر داخل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ، فإن الدفعة الأولي من الوجبة التاسعة “الرعاية الاجتماعية” سوف يتم الاعلان عنها على ثلاث دفعات نظرا للعدد الكبير من الأشخاص المقبولين لهذه الوجبة الاجتماعية التي يفترض أن تكون الأخيرة، ويعمل المسؤولون في الوزارة على تسهيل عملية الاستعلام عن الأسماء من خلال إطلاق منصة “مظلتي العراقية” الإلكترونية ، حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على القوائم بسهولة من المنزل.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بغداد

ويمكن للجميع بمحافظة بغداد الان القيام بعملية التحميل الخاصة بأسماء المشمولين في الدفعة الأولي بالرعاية الاجتماعية .

اسماء الرعاية الاجتماعية محافظة الأنبار

ونوفر لكم كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بمحافظة الانبار الان عقب اعتماد الدفعة الأولي وجاري اعتماد باقي المشمولين خلال الفترة القادمة .

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مسجلا سابقا في الشئون الاجتماعية.

يجب أن لا يمتلك أي أصول عالية القيمة.

إضافة جميع البيانات المطلوبة.

رفع المستندات المطلوبة.

اسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة spa.gov.iq

واعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة التاسعة على منصة مظلتي العراقية علي الجميع اتباع تلك الخطوات للقيام بالحصول علي أسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة بالعراق :