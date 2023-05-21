“اسمك منهم” أسماء المشمولون الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق 2023: اكتشفهم الآن عبر منصة مظلتي

تم الإعلان عن قائمة المستفيدين الأوائل من الرعاية الاجتماعية في العراق عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية، تتضمن هذه الدفعة أكثر من 121 ألف شخص، موزعين في جميع أنحاء المحافظات العراقية، ويتوقع أن يتم الإعلان عن الدفعة الثانية خلال أسبوعين تقريبًا، حيث ستشمل مزيدًا من المستفيدين، ومن خلال التقرير التالي الفئات المستفيدة والشروط المطلوبة وكيفية الاستعلام بالاسم.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة والأخيرة العراق 2023

تم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، بالتحديد الوجبة التاسعة والأخيرة، وتم ذلك عبر منصة مظلتي الخاصة بالرعاية الاجتماعية، يعكس هذا الإعلان ارتفاع الطلب على الرعاية الاجتماعية، حيث قدّم آلاف المواطنين طلباتهم، نظرًا للوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهونه وتباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد، وقد وصلت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى ما يقرب من 300,000 طلب للحصول على الوجبة الاجتماعية الأخيرة.

يشترط على المتقدمين التالي:

أن ينتموا لأسر محتاجة وأن يكون لديهم دخل شهري محدود.

كما يجب أن يكونوا من الأسر التي لا تملك معيلًا رسميًا أو من الأسر التي يعاني أحد أفرادها من إعاقة جسدية أو عقلية.

تم وضع هذه المعايير بعد إجراء دراسة مفصلة من قبل الوزارة لتحديد المستحقين.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

إمكانية الاستعلام بسهولة عن برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال اتباع الخطوات التالية:

لتتمكن من ذلك، يمكنك استخدام منصة مظلتي الرسمية. عند زيارة الموقع، ستجد خيار الاستعلام عن الوجبة التاسعة. يكفي أن تقوم بإدخال رقم بطاقتك الذكية، ومن ثم النقر على زر البحث أو استعلام. سيتم بذلك البحث عن اسمك في قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة التاسعة.

استعلام بالاسم pdf للمشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية بالاسم رباعي من خلال ملف pdf كالتالي: