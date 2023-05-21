هتظهر امتى؟!.. موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 “3 اعدادي” عبر البوابة الالكترونية

الالاف من أولياء الأمور والطلاب يبحثون عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 على الرغم من أن الامتحانات لاتزال مستمرة في عدد من المحافظات، حيث تعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 من النتائج الهامة والمصيرية في مشوار الطالب التعليمي، حيث يترتب عليها التحاق الطالب بمرحلة تعليمية جديدة، واليوم سنرفق لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية عبر بوابة التعليم الاساسي لتتمكنوا من الاستعلام عن النتيجة بالدرجات والمجموع فور ظهورها.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023

وقد كشفت وزارة التربية والتعليم عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023، حيث أوضحت أن نتيجة الاعدادية سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع إلى 10 أيام من انتهاء الامتحانات.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023

أما عن توزيع درجات الشهادة الاعدادية لكل المواد، سننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع. فهو كما يلي:

مادة اللغة العربية: 40 درجة

مادة الرياضيات: 30 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2023

والآن نقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس لتتعرف على النتيجة في 7 خطوات بسيطة هي:

الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الضغط هنا. إدخال الرقم القومي. اختيار المرحلة الدراسية. اختيار العام الدراسي. اختيار الصف الدراسي. اختيار الفصل الدراسي. الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الاعدادية 2023 كل المحافظات