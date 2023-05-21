ارتفاع جنوني.. اسعار الذهب اليوم ترتفع 110 جنيه وعيار 21 يقفز الي هذا الرقم || سعر الذهب الآن

شهدت اسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا يوم الأحد، حيث ارتفع بمقدار 40 جنيهًا في وسط جلسات التداول اليوم مقارنة بمستواه في بداية الجلسة، ومع استمرار هذا النمط استمرت قيمة الذهب في التعويض عن خسائره حتى نهاية اليوم، حيث ارتفع بمقدار 65 جنيهًا للجرام حتى منتصف جلسات التداول اليوم، بعد أن ارتفع بمقدار 100 جنيهًا بالأمس، مما يجعل الارتفاع الإجمالي في اليومين الأخيرين يصل إلى حوالي 165 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم في مصر

في يوم الأحد، الموافق 21 مايو 2023، وصلت اسعار الذهب اليوم كالتالي:

تم تسجيل الذهب عيار 24 بحوالي 2754 جنيهًا.

أما بالنسبة للذهب عيار 18 في نفس اليوم، فقد سجل تقريبًا 2065 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم عيار 21 دون المصنعية، فقد سجل حوالي 2410 جنيهات.

وفيما يتعلق بالجنيه الذهب عيار 21، فقد سجل في نفس اليوم حوالي 19280 جنيهًا.

أما بالنسبة لأسعار السبائك الذهبية كالتالي:

فقد سُجل سعر السبيكة الذهبية بوزن 2.5 جرام في نفس اليوم بحوالي 6885 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر السبيكة الذهبية بوزن 5 جرام، فقد سُجل بحوالي 13770 جنيهًا.

وسُجل سعر السبيكة الذهبية بوزن 50 جرام بحوالي 131400 جنيه.

أما بالنسبة لسعر السبيكة الذهبية بوزن 100 جرام، فقد سُجل بحوالي 275400 جنيه.

أنسب وقت لشراء الذهب

بالنظر إلى تقلب أسعار الذهب وتغيير الأسعار على مدار اليوم الواحد، يبحث الكثير من الأفراد عن اللحظة المناسبة لشراء هذا المعدن الثمين، لكن هناك طريقة فعّالة ومستدامة للحصول على أفضل صفقة عند شراء الذهب، إنها تتمثل في مراقبة تغيرات أسعار الذهب ومراجعة مختلف محلات الصاغة لتحديد الوقت الأمثل للشراء.

كما تختلف قيمة المصنعية في مصر من محل صاغة إلى آخر، وتتراوح الأسعار المتوسطة للمصنعية والدمغة في هذه المحلات بين 30 و65 جنيهًا، اعتمادًا على عيار الذهب واختلاف المحلات والمحافظات والتجار، هذا يعني أنه يجب على المستهلك أن يكون حذرًا ومتأنيًا عند اختيار المحل الذي يشتري منه، وأن يستفسر عن الأسعار والتقلبات المتوقعة قبل القيام بأي صفقة.

باختصار، فإن مراقبة أسعار الذهب والبحث عن أفضل توقيت للشراء يعتبران أمرين مهمين للحصول على صفقة مربحة عند شراء هذا المعدن الثمين، خاصة في ظل تقلبات السوق واختلاف الأسعار بين المحلات والمناطق المختلفة.