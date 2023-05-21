ازاي يجيلك 1000 جنيه كل شهر!!.. تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة من القوي العاملة عبر الهاتف بالرقم القومي

لتسجيل منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي، يتم منح العمال الغير منتظمين المسجلين مبلغ 1000 جنيه، يتم صرف هذا المبلغ عن طريق كروت الـ ATM المرتبطة بأرقامهم القومية، لكي يتمكن المستحقون من الحصول على المبلغ المالي، يتعين عليهم التأكد من تسجيل بياناتهم في نظام القوى العاملة وإدخال البيانات الصحيحة، بما في ذلك رقم الحساب البنكي الخاص بهم، ومن المقرر أن يتم صرف جميع الدفعات المالية خلال الفترة القليلة المقبلة، ولمعرفة كيفية التسجيل تابع معنا الفئات التي تنطبق عليها الشروط ورابط التسجيل في المنحة.

الفئات المستفيدة من منحة العمالة الغير منتظمة ال1000 جنيه

لتسجيل منحة العمالة الغير المنتظمة والحصول على 1000 جنيه، يرجى أن تكون أحد هذه الفئات:

أصحاب العقارات المبنية الذين يعانون من دخل سنوي أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

عمال التراحيل وصغار المشتغلين الذين يعملون بحسابهم الخاص، مثل منادي السيارات، والباعة الجائلين، وموزعي الصحف، والحرفيين.

محفظو وقراء القرآن الكريم.

خدم المنازل والعاملون في المنازل.

تلك هي الفئات المستفيدة التي تعتبر غير مشمولة في برامج الحماية الاجتماعية وتستحق الحصول على دعم بقيمة 1000 جنيه وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الذي أعلن عنه الرئيس.

خطوات تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة

اتباع الخطوات الآتية لتسجيل منحة العمالة الغير منتظمة كالتالي:

أولا بالدخول عبر موقع وزارة القوى العاملة.

يتطلب تسجيل الدخول من خلال إدخال بطاقة الرقم القومي الخاصة بالفرد.

يجب كتابة تاريخ الميلاد بدقة في عملية تسجيل العمالة الغير منتظمة.

لتقديم طلب يجب إدخال المعلومات التأمينية المطلوبة.

يتعين إدخال المهنة والاسم الرباعي للمتقدم.

يرجى ملاحظة أن الخطوات المذكورة تتعلق بعملية تسجيل العمالة الغير منتظمة وتحتاج إلى اتخاذ الحيطة والحذر للحفاظ على البيانات الشخصية وضمان دقة المعلومات المقدمة.