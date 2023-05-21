موعد مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا وتردد القنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي المصري نظيره الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية 2023، بعد الفوز علي الترجي التونسي في الدور نصف النهائي بأربعة أهداف نظيفة بمجموع المبارتين التي أقيمت في تونس والقاهرة، ليكون النهائي الثاني علي التوالي التي يواجه الأهلي نظيره الوداد في نهائي البطولة التي يحمل لقبها الوداد في النسخة الماضية علي حساب الأهلي المصري.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا 2023

أعلن الإتحاد الأفريقي الكاف، موعد المباراة التي تجمع بين الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي دوي أبطال أفريقيا في النسخة الحالية بعد تأهلهما علي حساب الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي، حيث من المقرر أن تُقام مباراة الذهاب على استاد القاهرة يوم 4 يونيو المقبل، وتقام مباراة الإياب باستاد محمد الخامس فى كازابلانكا 11 يونيو المقبل بحضور جماهيري، حيث سيتم إعلان موعد بيع التذاكر الخاصة بالمباراة النهائية عبر موقع الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

وتنقل مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال المواسم الأخيرة من البطولة بعد حصولها علي الحقوق الحصرية لمباريات البطولة الأكثر مشاهدة في القارة السمراء بعد بطولة الأمم الأفريقية وإليكم تردد قنوات بين سبورت القطرية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي البطولة والتي ستقام مطلع الشهر المقبل.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

التردد (ميجا هرتز) 12604

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد بين سبورت المفتوحة على النايل سات

تردد BeIN SPORTS HD على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2.

تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

تردد قناة بين سبورت اكسترا- bein sport extra

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اسم القناة على الجهاز beIN Sports Xtra

تردد قناة بين سبورت اكسترا 2- bein sport extra 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3.