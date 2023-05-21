بعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2022-2023، شعر الطلاب في مختلف المحافظات في جمهورية مصر العربية بحالة من القلق والحماس مع الأهالي، حيث ينتظرون النتيجة بشغف لمعرفة كيف كان أداؤهم في الاختبار وإنهاء العام الدراسي بنجاح. ولوضع حد لتلك الانتظارات، أكد مصادر رسمية من وزارة التربية والتعليم أن النتيجة سيتم الإعلان عنها في وقت قريب، عندما يكون التصحيح قد انتهى في جميع مدارس المحافظات، سيتم القيام بذلك بشكل فردي، حسبما تم الاتفاق عليه في الامتحانات، ووفقا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، لضمان دقة عملية التصحيح وحق كل طالب في الدرجات، وتم الإعلان أن الموعد النهائي لإعلان النتائج سيكون الأسبوع المقبل، سوف نقدم لكم رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 بالاسم علي موقع نتيجتك، وكافة التفاصيل، تابعونا.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 بالاسم علي موقع نتيجتك

قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء موقع إلكتروني يسمى بوابة نتائج التعليم، والذي يتيح للطلاب معرفة نتائجهم بكل سهولة ويسر، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على النتيجة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب الحكومية المزدحمة وتفادي انتشار الأمراض في المدارس، ومن أجل الاستفسار عن النتائج، يتعين على الطالب أو ولي الأمر اتباع الخطوات الالكترونية التالية

يبدأ الطالب الأول بالتسجيل عن طريق نتائج التعليم الأساسي. يبدأ الطالب المتفاني بالنقر على رمز الاستعلام عن النتائج واختيار مرحلة دراسته. يدخل الطالب جميع معلوماته الشخصية، مثل الاسم ورقم الجلوس ورقم الهوية، وبعد ذلك ينقر الطالب على زر إظهار النتيجة. بعد ذلك، سيتم عرض النتائج للطالب الأول.

يستطيع الطالب الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي عن طريق الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي، والتي تم توفيرها من قبل وزارة التربية والتعليم لتسهيل عرض النتيجة للطلاب والحصول عليها من مختلف المواقع الإلكترونية.

قام عدد كبير من طلاب الصف الأول الإعدادي بالعديد من المحافظات بالتفاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك وتويتر، حيث أبدوا رغبتهم في إعلان نتائج الامتحانات بأسرع وقت ممكن حتى يتخلصوا من ضغوط القلق والتوتر التي يواجهونها هذه الأيام. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التربية والتعليم الرد على هذا الطلب من خلال بيان رسمي، مؤكدة ظهور نتائج الصف الأول الإعدادي على موقع بوابة التعليم الأساسي والمنصة الإلكترونية للإدارات التعليمية التابعة لمحافظتي القاهرة والجيزة، ولطمأنة الطلاب بأن نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة تقترب من 90٪، وهي نسبة عالية مقارنةً بالسنوات السابقة، حيث تمّ وضع الامتحانات هذا العام في مستوى متوسط يناسب كل من الطلاب والطالبات لضمان وصولهم إلى الدرجات النهائية المشجعة.

نتيجة 1 إعدادي جميع المحافظات 2023

صرح وزير التربية والتعليم رسميًا بأن جميع نتائج الامتحانات للصف الأول الإعدادي متاحة حاليًا بالاسم ورقم الجلوس. يمكنك الاطلاع عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو بوابة نتائج التعليم الأساسي، والخروج بنتيجتك الخاصة، يجدر الإشارة إلى أن عدد الطلاب الناجحين لهذا العام أعلى من العام الماضي، لذا لا داعي للقلق أو التوتر.

موقع مدرسة أون لاين Madrasa Online

في جمهورية مصر العربية، يبحث عدد كبير جداً من الطلاب بشكل مكثف عن رابط الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي، والتي من المتوقع صدورها بعد ساعات قليلة جداً، يواجه العديد من الطلاب صعوبة في الحصول على النتائج نظراً للضغط الكبير على موقع وزارة التربية والتعليم لذلك، يمكن الدخول على موقع مدرسة أون لاين للحصول على النتائج.