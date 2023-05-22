بكام دلوقتي!!.. سعر الدولار الان في السوق السوداء بعد قررات البنك المركزي وارتفاع سعر الذهب

استقرت ثلاث عملات فيما يتعلق بأسعار الشراء والبيع، بما في ذلك سعر الدولار، في المقابل شهدت عملة اليورو والاسترليني انخفاضًا في قيمتها في البنك الأهلي المصري خلال أول أيام التداول بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، وشهد سعر الدولار الأسترالي ارتفاعًا فقط فيما يتعلق بأسعار الشراء والبيع، وبنهاية التداول اليوم استقر سعر الدولار اليوم والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ومن خلال التقرير التالي كشف بأسعار الدولار في كافة البنوك في مصر وفي السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك

وفقًا لآخر التحديثات سعر الدولار الانمقابل الجنيه المصري في عدة بنوك في مصر كالتالي:

يمكن الحصول على الدولار بسعر 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

بينما في البنك المركزي المصري، يمكن الحصول على الدولار بسعر 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

بنك مصر الذي يقدم الدولار بسعر 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

أيضًا الدولار في بنك الإسكندرية بسعر مماثل، أي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

يعرض بنك الكويت الوطني الأهلي سعر الدولار بسعر 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

ويتوفر الدولار أيضًا في المصرف المتحد بسعر 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار الان في السوق السوداء

وصلت قيمة الدولار مقابل الجنيه في سوق الصرف غير الرسمي إلى مستويات مرتفعة، حيث تتراوح بين 37.5 و 38.5.

ذلك وقد تراجعت قيم العملات الأجنبية التالية في البنك الأهلي المصري لعمليات الشراء والبيع اليوم.