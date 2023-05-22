يافرحتك دلوقت.. إجازات يونيو 2023 الرسمية في مصر: الإعلان عن 12 يوم اجازة للقطاعين الخاص والعام
إليكم إجازات يونيو 2023، وتعد الإجازات الرسمية والعطلات أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للموظفين، فهي تمنحهم فرصة للاسترخاء والاستمتاع بأوقات الراحة على شواطئنا الساحرة وفي المتنزهات الجميلة، تعتبر هذه الفترات فرصة للابتعاد عن ضغوط العمل وتجديد النشاط والحيوية قبل العودة لمواجهة تحديات الحياة المهنية، لذا يبحث الموظفون عن الإجازات خلال شهر يونيو حيث يوجد خمسة أيام متصلة خلال هذا الشهر إجازة، فرصة للسفر والاستمتاع.
إجازات يونيو 2023
- ستكون أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر في شهر يونيو 2023 يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، وسببها هو وقفة عرفات.
- أما الإجازة الثانية، فتحدث في الأيام التالية: الأربعاء الموافق 28 يونيو والخميس الموافق 29 يونيو والجمعة الموافق 30 يونيو. وبسبب تزامنها مع عيد الأضحى المبارك.
- كذلك من المتوقع تأجيل إجازة 30 يونيو 2023 إلى يوم الأحد 2 يوليو 2023.
- بذلك سيحصل الموظفين على خمسة أيام متصلة ثلاثة أيام إجازة عيد الاضحى يليه السبت عطلة أسبوعية يليه إجازة ثورة 30 يونيو.
هذا يعني أن الموظفين والطلاب سيحصلون على يومين في بداية شهر يوليو، بالتالي، ستبقى هناك 4 أيام من العطلات في شهر يونيو 2023، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية التي تصل إلى 8 أيام، بالتالي يكون إجمالي عدد إجازات شهر يونيو 12 يوم إجازة.
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الإجازات المتبقية للموظفين في عام 2023
فيما يتعلق بالإجازات المتبقية للموظفين في عام 2023، هناك عدة مواعيد مهمة:
- إجازة رأس السنة الهجرية: ستكون يوم الأربعاء الموافق 19/7/2023 إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، ومن المتوقع أن يصدر قرار من مجلس الوزراء يحول الإجازة إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.
- ثم إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 2023: ستكون يوم السبت الموافق 23/7/2023 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، ومن المقرر تحويل الإجازة إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع بقرار من مجلس الوزراء.
- إجازة مولد النبوي الشريف 2023: ستكون يوم الأربعاء الموافق 27/9/2023 إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، ومن المتوقع أيضًا أن يصدر قرار حكومي بتحويلها إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.
- إجازة ذكرى حرب 6 أكتوبر: يأتي يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، وستكون إجازة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، ستتم تحويل الإجازة إلى يوم الخميس في نهاية الأسبوع، وهذه ستكون آخر أيام الإجازات الرسمية لعام 2023.