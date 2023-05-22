يافرحتك دلوقت.. إجازات يونيو 2023 الرسمية في مصر: الإعلان عن 12 يوم اجازة للقطاعين الخاص والعام

إليكم إجازات يونيو 2023، وتعد الإجازات الرسمية والعطلات أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للموظفين، فهي تمنحهم فرصة للاسترخاء والاستمتاع بأوقات الراحة على شواطئنا الساحرة وفي المتنزهات الجميلة، تعتبر هذه الفترات فرصة للابتعاد عن ضغوط العمل وتجديد النشاط والحيوية قبل العودة لمواجهة تحديات الحياة المهنية، لذا يبحث الموظفون عن الإجازات خلال شهر يونيو حيث يوجد خمسة أيام متصلة خلال هذا الشهر إجازة، فرصة للسفر والاستمتاع.

إجازات يونيو 2023

ستكون أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر في شهر يونيو 2023 يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، وسببها هو وقفة عرفات.

أما الإجازة الثانية، فتحدث في الأيام التالية: الأربعاء الموافق 28 يونيو والخميس الموافق 29 يونيو والجمعة الموافق 30 يونيو. وبسبب تزامنها مع عيد الأضحى المبارك.

كذلك من المتوقع تأجيل إجازة 30 يونيو 2023 إلى يوم الأحد 2 يوليو 2023.

بذلك سيحصل الموظفين على خمسة أيام متصلة ثلاثة أيام إجازة عيد الاضحى يليه السبت عطلة أسبوعية يليه إجازة ثورة 30 يونيو.

هذا يعني أن الموظفين والطلاب سيحصلون على يومين في بداية شهر يوليو، بالتالي، ستبقى هناك 4 أيام من العطلات في شهر يونيو 2023، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية التي تصل إلى 8 أيام، بالتالي يكون إجمالي عدد إجازات شهر يونيو 12 يوم إجازة.

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الإجازات المتبقية للموظفين في عام 2023

فيما يتعلق بالإجازات المتبقية للموظفين في عام 2023، هناك عدة مواعيد مهمة: