هتصرف قبل العيد!!.. تبكير موعد صرف مرتبات يونيو 2023 لجميع العاملين بالقطاع الحكومي والخاص طبقًا لوزارة المالية

أوضح طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات يونيو 2023، حيث تم تحديد أيام محددة في كل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة والمستحقات المالية الأخرى، بالإضافة إلى 3 أيام لصرف المتأخرات المستحقة للعاملين، وتم مراعاة العطلات الرسمية وأيام الإجازات في تحديد هذه المواعيد، وستتوفر مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للجدول الزمني المعلن في النظام المالي الإلكتروني.

تبكير موعد صرف مرتبات يونيو

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صرف مرتبات شهر يونيو المقبل ابتداءً من يوم 18 يونيو، وسيتم تسوية المتأخرات ابتداءً من يوم 7 يونيو، وفي إطار الترتيبات الخاصة، قررت وزارة المالية تحديد موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 قبل عيد الأضحى بأسبوع واحد، تم وضع جدول صرف يتضمن خمسة أيام قبل العيد، وفقًا للتالي:

سيبدأ صرف مرتبات يونيو 2023 يوم الأحد الموافق 18 يونيو.

يوم الاثنين 19 يونيو ثاني يوم لصرف مرتبات شهر يونيو.

وفي الثلاثاء 20 يونيو، سيكون اليوم الثالث للصرف.

أما يوم الأربعاء 21 يونيو، ويعتبر اليوم الرابع في جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023.

أما يوم الخميس 22 يونيو، فسيكون اليوم الأخير في مواعيد الصرف.

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وشدد على ضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي في الجهات الإدارية، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت بدءًا من التاريخ المحدد لكل جهة إدارية.

صرف مرتبات شهر يونيو 2023

في يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، سيتم صرف رواتب موظفي الوزارات التالية بشكل منفصل ومستقل:

وزارة القوى العاملة. وزارة الداخلية. وزارة الصحة. وزارة التضامن الاجتماعي. وزارة التموين. وزارة النقل. وزارة البترول.

في يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023، سيتم صرف رواتب موظفي الوزارات التالية بشكل منفصل ومستقل:

وزارة الاتصالات. وزارة الإنتاج الحربي. وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج. وزارة السياحة والآثار. وزارة الإسكان. قطاع الأعمال. وزارة الأوقاف.

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في يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023، سيتم صرف رواتب موظفي الوزارات التالية بشكل منفصل ومستقل:

وزارة الثقافة. وزارة التجارة والصناعة. وزارة الطيران المدني. وزارة البيئة. وزارة التربية والتعليم. وزارة التعليم العالي.

في يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023، سيتم صرف رواتب موظفي الجهات التالية بشكل منفصل ومستقل: