قائمة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في نينوى وبغداد وكافة المحافظات والذي سيتم أصدار بطاقة ذكية لهم “الوجبة الاولى”

يبحث العديد من المواطنين في العراق عن وصلة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2023، تم الإعلان عن هذه القائمة الرسمية على منصة فريدة تابعة لوزارة العمل في العراق. تم الإعلان عن الدفعة الأولى من الوجبة التاسعة قبل فترة قليلة من الآن، ومن المتوقع الإعلان عن الدفعة الثانية خلال أسبوع أو أسبوعين من تاريخ صدور الدفعة الأولى.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية؟

من أجل التأهل لتكون من أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، يتوجب عليك الامتثال لمجموعة من الشروط المحددة من قِبَل المسؤولين عن تقديم الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط تشمل ما يلي:

يجب أن تحمل الجنسية العراقية. يتعين أن تكون مقيمًا في العراق. ينبغي أن يكون المتقدم غير قادر على العمل ولا يتوفر لديه مصدر دخل. يجب أن تكون حالته الاجتماعية ضعيفة وأن يكون في حاجة إلى الدعم والمساندة من قبل المجتمع.

هذه هي الشروط التي يجب أن تستوفيها لتكون مؤهلاً للحصول على الرعاية الاجتماعية.

كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يتم تقديم خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عبر الإنترنت، حيث يمكن للمستفيدين زيارة الموقع الرسمي للرعاية الاجتماعية في العراق للوصول إلى هذه الخدمة بسهولة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الخاص ببرنامجالرعاية الاجتماعية مظلتي. قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل، اسم الأب ووالد الأب، اسم الأم ووالد الأم، ومحافظة مكان ولادتك، ورقم البطاقة التموينية. يمكنك أيضًا البحث باستخدام رقم البطاقة الذكية من الخانة المخصصة. بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة، قم بالنقر على زر البحث.

من خلال هذه الخطوات، يمكنك الوصول بسهولة إلى خدمة الاستعلام عن برنامج الرعاية الاجتماعية عبر الإنترنت.

قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في بغداد:

للرجال: اضغط هنا

للنساء: اضغط هنا

قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الأنبار:

للرجال: اضغط هنا

للنساء: اضغط هنا

قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية نينوي

للرجال من هنا.