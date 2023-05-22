شغال معاك ولا لأ!!.. عودته للعمل بعد عطل فني يضرب انستجرام لأكثر من 98 الف مستخدم حول العالم وكوميديا المصريين

تعرضت منصة الشبكة الاجتماعية انستجرام لمشكلة فنية شاملة حول العالم. يواجه تطبيق مشاركة الصور هذه الأثناء مشاكل فادحة تتمثل في تجميد التطبيق الرئيسي وتدهور جودته. وبسبب ذلك، يعاني المستخدمون من صعوبة في تحديث الشاشة، بينما يقتصر موقع الويب على عرض صفحة فارغة دون أي محتوى.

في رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى The Verge، أعلن المتحدث الرسمي لشركة ميتا، ديف أرنولد، عن حدوث انقطاع في خدمة الوصول إلى Instagram، مؤكدًا أنهم على دراية بتواجد مشكلات تواجه بعض الأشخاص في الوصول إلى هذه الخدمة المعروفة.

وقد أكد بأنهم يعملون جاهدين على استعادة الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن، وفي هذا السياق قدموا اعتذاراتهم الصادقة عن أي إزعاج قد يكون نتيجة لهذا الانقطاع غير المتوقع.

بناءً على متابعة توقف التيار المنشورة من قِبَل متتبع انقطاع التيار، بدأت التقارير الأولية عن المشكلات تظهر قبل ساعة تقريبًا، ثم ارتفعت إلى أكثر من 175،000 تقرير في ذروتها، وحتى الآن لا يوجد أي تلميح عن حل المشكلة المسببة للانقطاع.

في الوقت الحالي، يبدو أن الخدمات الأخرى التابعة لشركة ميتا، التي تشمل فيسبوك وواتساب وهورايزون وورلدز، لم تتأثر بالمشكلة وتعمل بصورة طبيعية.

لا توجد أي دلائل على حدوث مشاكل مشابهة لتلك التي واجهتها الشركة في العام 2021، عندما توقفت خدماتها لعدة ساعات. عادةً ما يتم حل مثل هذه الانقطاعات بسرعة وفعالية.

وحتى الآن، لم تُصدر صفحة المساعدة وحسابات Instagram على منصات أخرى مثل فيسبوك وتويتر أي تحديثات بشأن انقطاع الخدمة الحالي.