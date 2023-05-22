مبروك عليك الزيادة.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي من هذا خلال الرابط

يستمر وزارة التضامن الاجتماعي يوم الأحد في توزيع المساعدات المالية في إطار معاش تكافل وكرامة لشهر مايو الحالي، تشمل المساعدات الأسر الرئيسية للرعاية، وكبار السن، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تم طرح رابط خاص يتضمن بوابة للاستعلام والشكاوى للبرنامج لشهر مايو 2023، والذي تم استخدامه بشكل واسع من قبل مستفيدي برنامج الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية في مصر خلال الأيام السابقة.

قيمة معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2023

سجّلت معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2023 قيمًا محسّنة للأسر المستفيدة، حيث بلغت 625 جنيهًا بدلًا من 500 جنيه التي تم صرفها في مارس الماضي. بالمثل، سُجِّلَت المعاشات للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة 562.5 جنيه بدلاً من 450 جنيهًا في شهر مارس، أما بالنسبة للأيتام، فتمت زيادة المعاشات إلى 437.5 جنيهًا مقابل 350 جنيهًا في شهر مارس 2023.

تُصرَف معاشات التكافل في اليوم الخامس عشر من كل شهر، وتستفيد منها إجمالي نحو 5.2 مليون أسرة، تم زيادة عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تأتي هذه الزيادة تعبيرًا عن التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة