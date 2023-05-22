اعرف درجاتك فور ظهورها.. نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس ستظهر عبر هذا الرابط

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي حيث أثناء اجتياز طلاب الصف الأول الثانوي لامتحانات الترم الثاني، تم تنظيم اللجان المدرسية في مختلف المديريات التعليمية في جميع المحافظات، ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائجهم، حيث يتم ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم المصرية حيث يتم تسجيل بياناتهم، سواء عن طريق إدخال الاسم فقط أو رقم الجلوس أو الرقم القومي، وبعد ذلك يتم الحصول على نتائجهم بتفصيل الدرجات.

امتحانات الصف الاول والثاني الثانوي

طلاب الصف الأول الثانوي قد أجروا الامتحانات التابعة للتقييم الجديد، الذي يركز على تنمية مهارات التفكير والفهم وحل المشكلات بدلاً من التركيز على الحفظ والتلقين فقط، وفيما يتعلق نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2023 الترم الثاني، قد وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آلية للحصول عليها في جميع المحافظات.

يمكن الحصول على النتيجة باستخدام رقم الجلوس والاسم في العديد من المدن، مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والدقهلية والغربية والشرقية والبحيرة وسوهاج وأسيوط وبني سويف وأسوان والأقصر وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وسيناء الشمالية والجنوبية وباقي المحافظات.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يمكنك الاطلاع على نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني عندما تعلن وزارة التربية والتعليم عن توافرها، وذلك عن طريق اتباع الإجراءات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

اختر قسم “نتائج المرحلة الثانوية”.

حدد الفصل الدراسي الثاني.

حدد العام الدراسي المناسب.

قم بإدخال بيانات الطالب المطلوبة، مثل رقم الجلوس وغيرها.

انقر على زر “عرض النتائج” المتاح أمامك.

ستظهر النتيجة لك على الفور بمجرد النقر على هذا الزر.

قد يهمك: نتائج جميع صفوف النقل عبر بوابة التعليم الاساسي.

بهذه الطريقة، ستتمكن من الوصول إلى نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني بسهولة وفي لحظة.