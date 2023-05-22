نتيجتك ظهرت عندنا.. نتيجة الصف الثاني الاعدادي الان بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الاساسي الرسمي

يبحث العديد من أولياء الأمور وطلاب وطالبات عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني لعام 2023، حيث قامت عدة مدارس في مختلف المحافظات بالإعلان عن ظهور نتائج الترم الثاني للصف الثاني الإعدادي على مستوى البلاد، أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحاناتهم في الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات، وقد بدأت النتائج بالظهور عبر صفحات المدارس على منصات التواصل الاجتماعي.

توزيع درجات الصف الثاني الاعدادي

تم توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي لعام 2023 على النحو التالي:

مادة اللغة العربية، بلغت الدرجة النهائية 80 درجة.

مادة الرياضيات، بلغت الدرجة النهائية 60 درجة.

لمادة الدراسات، بلغت الدرجة النهائية 40 درجة.

مادة العلوم، بلغت الدرجة النهائية 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية، بلغت الدرجة النهائية 60 درجة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 20 درجة للنشاط الفني و20 درجة لمادة الكمبيوتر.

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نتيجة الصف الثاني الاعدادي عبر بوابة التعليم الاساسي

يمكنك الوصول إلى نتيجة الصف الثاني الإعدادي للترم الثاني لعام 2023 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي.

حدد المرحلة التعليمية لسنوات النقل.

اختر الصف الثاني الإعدادي.

حدد الفصل الدراسي واضغط على الفصل الدراسي الثاني.

اختر امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023.

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب، والذي يتواجد في شهادة الميلاد الخاصة به.

انقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك نتيجة الطالب على الشاشة.

توزيع درجات الأنشطة الاختيارية

بعد معرفة نتيجة الصف الثاني الاعدادي نستكمل الحديث عن توزيع الدرجات، حيث يتمكن الطالب من اختيار نشاطين اختياريين، حيث يتم تخصيص “عشرون درجة” لكل نشاط.، يتم إضافة درجات النشاطين إلى المجموع الكلي.،يشمل النشاط الحاسب الآلي، المكتبة، الموسيقى، النشاط العلمي، المسرح، الصحافة، خدمة المجتمع، الكشافة، النشاط الزراعي، النشاط الصناعي، والاقتصاد المنزلي.

أما بالنسبة لمادة التربية الدينية، فهي تُعتبر مادة أساسية بقيمة 40 درجة، ولكنها لا تُضاف إلى المجموع الكلي، أما درجات أعمال السنة، فيُخصص لها ثلاثون درجة، وذلك حسب نتيجة الصف الثاني الاعدادي وتوزع كالتالي: “عشرون درجة” للأنشطة، “خمسة درجات” للجزء الشفهي، و”خمسة درجات” للسلوك.