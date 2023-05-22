ظهرت حالـيا.. تم اعلان نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس على موقع نتيجتك دوت نت

اذا كنت من الباحثين عن نتيجة الصف الاول الاعدادي، فينتظر الطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية معرفة نتيجة الترم الثاني، ومن المتوقع أن تُعلن خلال الأيام القليلة القادمة على منصة “نتائج التعليم الأساسي 2023″، ستقوم هذه المنصة بالإعلان عن نتائج طلاب التعليم الأساسي في القاهرة، بدءًا من طلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى طلاب الصف الثالث الإعدادي في العام الدراسي 2023.

نتائج التعليم الأساسي 2023 الترم الثاني

توقع طلاب الصفوف الابتدائية والإعدادية أن تعلن بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 نتائج نهاية العام الدراسي 2023 في محافظة القاهرة، ستكون هذه نتيجة الصف الاول الاعدادي متاحة عبر بوابة الخدمات التعليمية المحلية وسيتم عرضها بواسطة الرقم القومي الخاص بكل طالب، يُتوقع أن تظهر النتائج النهائية بمجرد صدورها وتأكيدها رسميًا من قبل الإدارات التعليمية في الأيام المقبلة.

تتاح لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الترم الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 باستخدام الرقم القومي للطالب، ستُعلن النتائج لجميع الصفوف بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الحصول على النتائج من خلال الاستفادة من الخدمة الصوتية المتاحة على البوابة.

ظهور نتيجة الصف الاول الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس

يتاح الحصول على نتيجة الصف الاول الاعدادي 2023 بواسطة الرقم القومي عن طريق بوابة التعليم الأساسي 2023 مباشرة بعد تأكيدها وإعلانها رسميًا بعد جمع وتسجيل الدرجات. يمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتيجة: