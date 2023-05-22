6 prim ألف مبروگــ.. ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس “بالصور”

قامت المدارس بالإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني بشكل تدريجي على حساباتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، وقد تم نشر النتائج في قوائم تحتوي على أسماء الطلاب وأرقامهم الجلوس، بهدف تسهيل عملية الاطلاع على النتائج لدى الطلاب وأولياء الأمور.

توزيع درجات مواد الشهادة الابتدائية

قامت المدارس بنشر قوائم نتيجة الصف السادس الابتدائي على صفحاتها الرسمية، وتضمنت هذه القوائم تفاصيل درجات الطلاب في كل مادة، بالإضافة إلى المجموع الكلي ومواد الرسوب، وبناءً على النتائج المعلنة على صفحات المدارس، يتضح أن توزيع درجات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني على النحو التالي:

اللغة العربية: حصول الطلاب على 100 درجة.

الرياضيات: حصول الطلاب على 80 درجة.

الدراسات: حصول الطلاب على 40 درجة.

العلوم: حصول الطلاب على 40 درجة.

اللغة الأجنبية: حصول الطلاب على 40 درجة.

التربية الدينية: حصول الطلاب على 40 درجة.

المجموع الكلي: يبلغ 300 درجة.

بعد مراجعة قوائم نتائج الشهادة الإبتدائية للترم الثاني، يمكن ملاحظة زيادة نسب النجاح في جميع المواد، سواء كانت تسهم في المجموع العام للطلاب أو لا، و التزامها بالشفافية، قامت المدارس بالإعلان عن النتائج بشكل يتضمن درجات الطلاب، دون اللجوء إلى ألوان أو تقديرات.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

بعد صدور نتيجة الصف السادس الابتدائي، يتم توفيرها للطلاب عبر بوابة التعليم الأساسي في محافظة القاهرة، يتمكن طلاب محافظة القاهرة فقط من الاستعلام عن نتائج الامتحانات من خلال هذه البوابة الإلكترونية، تتيح البوابة النتائج لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي وطلاب المرحلة الإعدادية.

يمكن الاستعلام عن النتيجة بعد اعتمادها رسميًا وتحميلها على البوابة الإلكترونية من خلال الخطوات التالية: