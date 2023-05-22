موعد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 نتيجة 3 اعدادي

موعد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني، يبحث الكثير من الطلاب واولياء الامور عن موعد اعلان نتيج الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني حيث من المفترض ان انتهت امتحانات الشهادة الاعدادية فى 9 محافظات مع اقتراب الانتهاء من الامتحانات فى المحافظات المتبقية خلال الايام المقبلة، ومن خلال موقع البديل ستتعرف على موعد الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الثاني بالتفاصيل.

موعد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

كانت قد بدات امتحانات الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني فى محافظة القاهرة والجيزة يوم الاربعاء الماضى وتستمر حتي يوم 23 مايو 2023 وبعد ذلك ستبدأ عملية التصحيح والمراجع ورصد الدرجات وتجميع درجات الفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي الثاني، ومن المفترض ان يتم الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي رسميا خلال شهر يوينو المقبل، حيث اعلنت جميع مدريات التربية والتعليم بان يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية فى جميع المحافظات خلال شهر يونيو بعد الانتهاء من عملية التصحيك وجمع الدرجات ورصدها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023

يمكن لجميع الطلاب واولياء الامور الاستعلام عن نتيحة الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني فور الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات من خلال هذة الخطوات:

اولا الدخول على موقع اعلان النتائج الرسمي وهو التعليم الاساسي.

ثانيا الضغط على المرحلة الاعدادية.

ثالثا الضغط على خانة نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023.

رابعا اختيار نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

خامسا ادخال اسم الطالب الرباعى ورقم الجلوس الهاص به.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

أعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر الشريف ان سيتم الاعلان عن الشهلدة الاعدادية الازهرية من خلال بوابة الازهر الإلكترونية، خلال الايام المقبلة.