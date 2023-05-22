نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس فى جميع المحافظات

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023، كانت قد ظهرت امس الاحد الموافق 21 مايو 2023 نتيجة الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني فى معظم المحافظات وذلم بعد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات لجميع المواد الدراسية، ومن المفترض ان سيتم الاعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائى لباقى المحافظات خلال الساعات المقبلة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023

أعلنت نتيجة الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني فى معظم المحافظات امس الاحد الموافق 21 مايو 2023 وذلك بعد ان تم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ويمكن الاكلاع على نايجة الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني من خلال هذة الخطوات:

اولا الدخول علي موقع بوابة التعليم الاساسي الرسمي.

ثانيا الضغط على خانة المرحلة الابتدائية.

اختيار الصف الخامس الابتدائى الفصل الدراسي الثاني.

ادخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة.

بعد ذلك الضغط على خانة عرض النتيجة، وستظهر النتيجة خلال دقائق.

ويمكن الحصول على نتيحة الصف الخامس من خلال التوجهه على مقر المدرسة برقم الجلوس.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

كان قد تاخرت اعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2023، وذلك لمرعاة الدقة فى رصد الدرجات والتصحيح وكل هذا يكون فى مصلحة الطلاب حيث هناك عمليات مراجعة من خلال الكنترور وبعد ذلك رصد الدرجات واستخراج النتائج واعتمتدها، وعن باقى المحافظات سيتم اعتماد واستخراج نتيجة الصف الخامس الابتدائى لجميع المحافظات خلال الساعات المقبلة، وعن نتيجة الصف الرابع الابتدائى للفصل الدراسي الثاني تم اعتمادها بشكل رسمي فى جميع المحافظات.