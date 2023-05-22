تسريب امتحانات “الانجليزي والهندسة والدراسات” للصف الثالث الاعدادي

تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية 2023، انتشرت جروبات الغش وكان قد تتدوال اخبار اليوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023 حول تسريب امتحانات اللغة الانجليزية والهندسة والدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادي، ومن خلال موقع البديل ستتعرف على حقيقة هذا الخبر.

تسريب امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثانى 2023

يزداد اليحث عن حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية، حيث تم بالفعل تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية حيث انتشرت ورقة اسئلة اللغة الانجليزية وذلك فى محافظة المنيا والشرقية واسيوط وتم تسريب اسئلة امتحان الهندسة وذلك فى محافظة القاهرة، بالاضافة الى تسريب ورقة امتحان الدراسات الاجتماعية وذلك فى محافظة كفر الشيخ، حيث تم نشر ورقه الاسئلة قبل دخول الطلاب لجان الامتحانات بدقائق

عقوبة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ان هناك عقوبة لتسريب الامتحانات ومساءلة قانونية وذلك وفقا لقانون 205 لسنة 2020، وجاء نص القانون على: