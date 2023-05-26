When موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 في كل المحافظات والإعلان عنها من خلال هذا الرابط

يُثير الكثير من الطلاب وأولياء الأمور حديثًا بعد انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية الدور الأول حول موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني في بعض المحافظات المصرية، وفي الوقت نفسه، يستمر آخرون في خوض امتحانات الشهادة الإعدادية التي من المتوقع أن تنتهي في جميع المحافظات يوم الخميس المقبل، الموافق 25 مايو، ومن هنا، ينتظر آلاف الطلاب حاليًا بفارغ الصبر ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي للترم الثاني لعام 2023.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية

يشغل الآلاف من الطلاب وعائلاتهم سؤالًا هامًا، وهو ما إذا كانت نتائج امتحانات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي لعام 2023 قد أُعلنت أم لا؟ وقد أُجاب على هذا السؤال من قِبل مديرية التربية والتعليم بأن عمليات التصحيح ما زالت مستمرة، وسيتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من جميع خطوات التصحيح والتدقيق والتجميع، ومن المتوقع أن موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بشكل رسمي في شهر يونيو المقبل.

ووفقًا لمديريات التربية والتعليم، من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2023 في جميع المحافظات خلال شهر يونيو المقبل، بعد انتهاء عمليات التصحيح وجمع الدرجات، تمت متابعة وتقييم عملية التصحيح والتدقيق لضمان توافقها مع المعايير المحددة، هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أن يتم تقييم أوراق الامتحان بشكل عادل وموثوق به لضمان تقديم نتائج دقيقة ومنصفة لطلاب الشهادة الإعدادية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي جميع المحافظات

بمجرد تحديد موعد نتيجة الشهادة الاعدادية ستصدر النتائج عبر كل رابط للمحافظة التابع لها كالتالي: