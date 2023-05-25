الغازي عثمان ح127 .. اعادة المؤسس عثمان الحلقة ١٢٧ مدبلج بالعربي علي قصة عشق Dailymotion

المؤسس عثمان الحلقة ١٢٧ مدبلجة، يترقب الجميع عرض الحلقة 127 من المسلسل التركي قيامة المؤسس عثمان والذي يعد من اهم الأعمال التركية التي تعرض بالوقت الحالي مجاناً علي المواقع التركية والعربية وايضا القنوات الفضائية حيث يعرض في أكثر من 137 دولة حول الوطن العربي ولذلك يريد الجميع معرفة أحداث مسلسل المؤسس عثمان بن أرطغرل التركي والذي يعد واحد من أهم الأعمال تعرض بجانب أعمال تركية أخري .

المؤسس عثمان الحلقة ١٢٧

المؤسس عثمان الحلقة ١٢٧ مدبلجة، نال شهرة طاغية للغاية ويريد الجميع ان يتابع المسلسل، وحتي الأن لم تتوافر الحلقة الجديد ومن المفترض أن تتوفر خلال ايام حيث يعرض المسلسل كل أسبوع يوم الاربعاء وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر .

عثمان 127

المؤسس عثمان ‏ هو من الاعمال التركية التي تم عرضها في العشرون من نوفمبر عام 2019 وتدور احداثة حول نهوض الدولة العثمانية وقت حكم المؤسس عثمان الذي إستطاع ان ينهض بالدولة، وهو من إنتاج محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة يلدز جاغري عتيقسوي، وأوزجه تورير، وبوراك تشيليك، وسرحات كيليتش، وإركان أفجي.

تردد قناة Atv

تتوفر القناة بتردد 11628

وبمعامل استقطاب 27500

وتتوفر بمعامل ترميز عمودي.

ويعد مسلسل المؤسس عثمان من ابرز الأعمال التركية وتم عرض لأول مرة في عام 2019 وإستطاع ان يحقق نجاح كبير للغاية وبات الجميع يترقب عرض الحلقة الجديد من المسلسل بالوقت الحالي والتي سوف تشهد الكثير من الأحداث الهامة والقوية .

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وتشاهدون الحلقة معادة علي قناة الفجر الجزائرية الناقل الحصري للمسلسل في الشرق الاوسط ويمكن للجميع مشاهدة القحلة بدبلجة عربي مجاناً .