بأمر من الرئيس السيسي صرف 1000 جنيه قبل عيد الاضحى طبقًا لـ منحة العمالة الغير منتظمة

بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، تقدم الحكومة المصرية منحة العمالة الغير منتظمة حيث قامت بتخصيص منحة شهرية لفئة العمال غير المنتظمين، بعد الانتهاء من إعداد برنامج الإغاثة الطارئة للعمال غير المنتظمين، ستقوم الحكومة بتوزيع منحة شهرية قدرها 1000 جنيه، وتم تحديد الأنظمة والضوابط الخاصة بها لضمان استحقاقهم للمزايا المنصوص عليها في قانون العمل، فيما يلي نعرض لكم الخطوات المتبعة لتسجيل العمال غير المنتظمين في عام 2023.

منحة العمالة الغير منتظمة

تم الكشف عن الخطوات التي ستتخذها الحكومة بعد إطلاق الصندوق الذي أمر به الرئيس السيسي لدعم العمال غير المنتظمين، سيتم وضع لوائح وآليات رسمية لتنظيم عملية تسجيل هذه الفئة من العمالة غير المنتظمة، بهدف توزيع منحة العمالة الغير منتظمة بقيمة 1000 جنيه.

وزارة القوى العاملة في مصر قامت بتحديد الفئات المستحقة لمنحة العمالة الغير منتظمة لعام 2023، وتشمل هذه الفئات:

أصحاب العقارات المبنية الذين يحصلون على دخل سنوي أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

عمال التراحيل وصغار المشتغلين الذين يعملون لحسابهم الخاص، مثل منادي السيارات، والباعة الجائلين، وموزعي الصحف، والحرفيين.

محفظًا وقراء القرآن الكريم.

خدم المنازل والعمال الذين يعملون داخل المنازل.

المرتلون والقيمة وخدم الكنائس.

العمال المؤقتون في قطاع الزراعة.

العمال في مشروعات تربية الماشية والدواجن.

العمال في صناعة العسل ورعاية النحل.

حائزو الأراضي الزراعية الذين يمتلكون أقل من فدان واحد أو يستأجرون الأراضي.

عمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

يرجى اتباع الخطوات التالية للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة كالتالي: