تفاصيل أعلى شهادة ادخار بفائدة غير مسبوقة تصل إلي 39% داخل البنوك المصرية، حيث أعلنت اللجنة السياسية للبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير، أنها قررت الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، وأيضًا سعر العملية الرئيسية داخل البنك المركزي، عند مستوياتها الحالية عند 18.25٪، 19.25٪، و 18.75٪ على التوالي. هذا القرار أثار مخاوف حول أثره على عوائد شهادات الإيداع وما إذا كان هناك خطط لإطلاق شهادات جديدة في المستقبل القريب.

تفاصيل أعلى شهادة ادخار بفائدة غير مسبوقة تصل إلي 39% داخل البنوك المصرية

وفقًا للتقارير الإعلامية، قدم بنك التنمية الصناعية شهادات ذات عائد تراكمي مدفوع مقدمًا بنسبة تصل إلى 39٪، يمتد العائد على مدار ثلاث سنوات، مع الحصول على العائد في يوم الشراء الثاني دفعة واحدة. وبمجرد إيداع المواطن مليون جنيه، سيتم تحصيل مقدار 390،000 جنيهًا مقدمًا.

قام بنك التنمية الصناعية بتحديد أدنى حد لشراء الشهادة بمبلغ 50 ألف جنيه في الاشتراك الأول، بإمكان الزيادة بعد ذلك بمضاعفات بمقدار 5 آلاف جنيه.

أظهر البنك الشروط المتعلقة بالاستيراد، مؤكدًا أن الزبون لديه حق استرداد قيمة الشهادة بعد حوالي 6 أشهر من تاريخ الارتباط. سيتم فرض غرامة تصل إلى حوالي 7٪ خلال السنة الأولى و 6٪ خلال السنة الثانية و 5٪ في حال كسر الزبون الشهادة في العام الثالث والأخير من المدة.

يمكن للعميل الحصول على قرض مؤمَّن بشهادة بقيمة تقدر بنحو 50٪ من قيمتها وفقًا لشروط وأحكام البنك التي يتم تطبيقها في إصدار القروض، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع البنك أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء.