مبروك النجاح .. اعرف نتيجة 4 ابتدائي الترم الثاني بالألوان عبر وزارة التربية والتعليم الصف الرابع الابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم الصف الرابع الابتدائي قد حددت موعدًا لإعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني في جميع المحافظات، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2022-2023 بعد انتهاء عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات ومراجعتها، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس خلال الأيام القادمة في المدارس، بينما ستكون متاحة لطلاب محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي.

وزارة التربية والتعليم الصف الرابع الابتدائي

وفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، سيتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي بواسطة نظام ألوان يعكس مستواهم العام، ستكون نتائج الطلاب عبارة عن ألوان تمثل تقييم مستواهم، وهى كالتالي:

اللون الأزرق: يشير إلى تفوق المتعلم وتجاوز توقعات الأداء، حيث اكتسب المعارف والمهارات المطلوبة بنسبة (85 إلى أقل من 100).

اللون الأخضر: يشير إلى امتلاك المتعلم للمعارف والمهارات المطلوبة بنسبة (65 إلى أقل من 85).

اللون الأصفر: يشير إلى حاجة المتعلم إلى بعض الدعم الإضافي لتحقيق التقدم، حيث يكون الأداء بنسبة (50 إلى أقل من 65).

اللون الأحمر: يشير إلى عدم تمكن المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة، وبالتالي يحتاج إلى دعم كبير، حيث يكون الأداء بنسبة (أقل من 50).

يهدف هذا النظام إلى توضيح أداء الطلاب بشكل واضح وتوفير معلومات مفصلة للمعلمين وأولياء الأمور حول تقدمهم الأكاديمي ومناطق القوة والضعف التي يحتاجون إلى التركيز عليها.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجه الصف الرابع الابتدائي محافظه القاهره عبر موقع نتائج الامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية:

أولًا نقوم بالذهاب إلى رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 الصف الرابع الابتدائي.

ثم نقوم بالنقر على نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي كما هو موضح بالصورة المرفقة.

بعد ذلك، سيتم فتح صفحة جديدة ممتلئة بالعديد من الخانات الفارغة.

نبدأ الآن في كتابة بيانات الطالب بشكل تفصيلي.

حيث سيطلب في الخانة الأولى الرقم القومي للتلميذ والمكون من 14 رقم.

ثم من القائمة المنسدلة نحدد المرحلة الدراسية (الابتدائية).

ثم نختار الصف الدراسي الثاني.

بعد ذلك، نحدد أيضًا العام الدراسي.

كذلك نختار الفصل الدراسي.

ثم بعد ذلك نقوم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة.

بعد تنفيذ الإجراءات السابقة بالترتيب، ستظهر بالاسم نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الترم الثاني.