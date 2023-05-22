وردنا الآن.. نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2023 بالرقم القومي | نتيجة اولي وتانية اعدادي ظهرت بالصور هنا

في الوقت الحالي، تُعد نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي برقم الجلوس 2023 مصدر قلق رئيسي للطلاب وأولياء الأمور. تم انتهاء طلاب جميع المحافظات من امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2022/2023 يوم الخميس، الموافق 18 مايو الحالي، ومن خلال التقرير التالي كيفية الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا دون الذهاب بنفسك للمدرسة لمعرفة النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي

أما عن موعد إعلان نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي فما هي إلا مسألة وقت، فقد انتهت مؤخرًا امتحانات صفوف النقل الابتدائي والإعدادي في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث يتم حاليًا عملية التصحيح ومراجعة الإجابات وتسجيل الدرجات، استعدادًا لإعلان النتائج، بالمقابل، يواصل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023، ومن المتوقع أن ينتهوا من الاختبارات في نهاية هذا الأسبوع.

كما يجري حاليًا اختبارات نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظتي القاهرة والجيزة، في إطار العام الدراسي الحالي 2023، من المقرر أن تنتهي جميع الصفوف من امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي قبل بداية شهر يونيو المقبل، وسيتم انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية قبل بدء امتحانات الثانوية العامة المقررة في يوم 12 يونيو.

رابط نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2023

يمكن لأولياء الأمور والطلاب استعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي 2023 في محافظة القاهرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع بوابة القاهرة الإلكترونية. أدخل الرقم القومي الخاص بالطالب في الحقل المخصص. اختر المرحلة الدراسية المطلوبة، وهي المرحلة الإعدادية. حدد الصف الدراسي، وهو الصف الأول الإعدادي. اختر السنة الدراسية 2022/2023. حدد الفصل الدراسي كآخر العام. اضغط على زر “عرض النتيجة”.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستظهر نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2023 في محافظة القاهرة.