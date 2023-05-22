هبوط الأخضر في السوق السوداء بعد قرارات الحكومة اليوم 22 مايو 2023، يبدو أن السوق السوداء للدولار على وشك الانتهاء، حيث يتعرض لهجمات متتالية من حين إلى آخر، ويحدث ذلك في وقت تستقر فيه الأسعار في البنوك والمؤسسات المصرفية للمرة الثالثة على التوالي، تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بسبب عوامل كثيرة، منها ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي للعملات الأجنبية إلى 104 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 34.551 مليار دولار بحلول نهاية أبريل.

هبوط الأخضر في السوق السوداء بعد قرارات الحكومة اليوم 22 مايو 2023

وجه تجار السيارات ضربة موجعة بمقاطعة شراء الدولار من السوق السوداء وتصريحات رئيس الوزراء حول التقدم المقداري للدولار أمام الجنيه، لكن الدولة قادرة على توفير الدولار وتلبية التزاماتها وتراجع التضخم، وهذه العوامل تحد من قوة تأثير الدولار في السوق السوداء.

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء بنسبة قدرها حوالي 6 جنيهات، وأعلنت وكالة بلومبرج أن المدخول المتوقع لصناعة السياحة في نهاية السنة المالية المصرية في 30 يونيو من هذا العام سيكون في حدود 14 مليار دولار، وأشارت الوكالة إلى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في سوق العقود الآجلة شهد نموًا واستقرارًا بدايةً من شهر ديسمبر وتم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد بإشارة تعادل مع حوالي 32.9 بعد أن بلغت 35.3 قبل بضعة أيام.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

تم استقرار سعر صرف الدولار في مصر داخل البنك المركزي اليوم الاثنين، حيث سجل 30.83 جنيه مصري للشراء و30.93 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

تم الحفاظ على سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري اليوم، حيث بلغ سعر الشراء 30.75 جنيه مصري، في حين بلغ سعر البيع 30.85 جنيه مصري، يتمتع بنك مصر نفس السعر.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22 مايو 30.75 جنيهًا للشراء و 30.85 جنيهًا للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ثبت سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية في جلسة التداول الحالية عند 30.85 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 30.95 جنيه.