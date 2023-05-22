“مهرجان الطازج” عروض العثيم السعودية اليوم الإثنين 22 مايو 2023، حيث تقدم أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية اليوم خصومات رائعة على المواد الغذائية الطازجة، بما في ذلك الخضراوات والفواكه والأجبان واللحوم، تحت عنوان “كيلو علينا وكيلو عليك”. ومن أهم هذه الخصومات، تخفيض سعر كيلو الجزر المستورد إلى 4.95 ريال سعودي. كما أن هناك عرض على سعر كيلو الرمان بحوالي 9.95 ريال سعودي. سنتحدث عن أهم هذه العروض المتوفرة في مهرجان الطازج في أسواق العثيم.

“مهرجان الطازج” عروض العثيم السعودية اليوم الإثنين 22 مايو 2023

تخفيضات الفواكه والخضراوات داخل أسواق العثيم السعودية

تتضمن العرض شراء 2 كيلو من المانجو الجيزاني بسعر 10.95 ريال سعودي.

يمكن القول إن سعر حبة الأناناس في السعودية يتراوح حوالي 7.50 ريال سعودي.

تم عرض 2 كيلو من الأفوكادو بسعر 9.95 ريال سعودي.

ُّعُرِض شراء كمية 2 كيلو من الخوخ بمبلغ 9.95 ريال سعودي.

يوجد تخفيض على سعر كيلو التفاح الأحمر أو الأصفر بقيمة تقدر بحوالي 5.95 ريال سعودي.

هناك تخفيض في سعر كيلو العنب الأبيض بمقدار 7.95 ريال سعودي.

توجد تخفيض على كمية 2 كيلو من عصير البرتقال بثمن 3.95 ريال سعودي.

يوجد تخفيض على 2 كيلو من الكمثرى الأفريقي بثمن 9.95 ريال سعودي.

يمكن الحصول على خصم على 2 كيلو من البطاطس بسعر 2.95 ريال سعودي.

خصومات الجبن واللحوم داخل أسواق العثيم