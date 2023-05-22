أمر رئاسي صرف منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه قبل عيد الاضحي وهذه هي الفئات المستفيدة

منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه، شهدت الساعات الماضية تصدرت عمليات بحث من قبل المواطنين في مصر من أجل الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، من أجل الحصول عليها حيث يرغب الجميع بالوقت الحالي بالتسجيل بها لاول مرة بهدف الحصول على هذه المنحة والتي تقدر بقيمة 1000 جنيه وتم تقدمها من قبل وزارة القوى العاملة، وذلك من أجل مساعدة المواطنين علي المعيشة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل تقديم وسائل الرعاية الاجتماعية للعمالة الغير منتظمة ومساعدتهم.

منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

وحتي الان لم يتم تحديد موقع معين لصرف منحة العمالة الغير منتظمة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنين في ظل الغلاء وجشع التجارة وسوف تساعد تلك الاعانة المادية التي قدمتها وزارة القوي العاملة للمواطنين لمساعدتهم علي المعيشة حيث كشفت مصادر داخل وزارة القوي العاملة ان المنحة سوف يتم صرفها قبل عيد الاضحي المبارك وسوف نتابع مع حضراتكم كافة التفاصل لتوفير الموعد المحدد الذي سوف يتم فيه صرف المنحة بقيمة 1000 جنيه .

أصحاب العقارات المبنية.

العمال المؤقتون في الزراعة.

العاملون في مشاريع تربية المواشي.

حائزو الأراضي الزراعية (أقل من فدان، مستأجر).

عمال المشاريع المتوسطة والصغيرة.

عمال المناحل.

خدم المنازل.

قراء ومحفظو القرآن الكريم.

عمال التراحيل وصغار المشتغلين.

المرتلون والقيمة من خدم الكنيسة.

خطوات التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة

يتساءل المواطن عن طريقة التقديم في منحة العمالة الغير منتظمةللحصول على 1000 جنيه شهريا، نقدمها تباعا في السطور الآتية: