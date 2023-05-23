لو لسه مجبتهاش.. اليكم نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي عبر بوابة التعليم الاساسي || نتيجة رابعة وخامسة بالألوان

حول موعد إعلان نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي، فقد صرح مصدر مسؤول بمديرية تعليم القاهرة بأن نتائج الصفين الرابع والخامس الابتدائي ستُعلن خلال هذا الأسبوع، يتم الإعلان عن نتائج صفوف النقل للطلاب في كل محافظة عن طريق مديرية التربية والتعليم التابعة لها، وتعتمد النتائج على قرارات المحافظة، ذلك وقد أنهى طلاب محافظة القاهرة امتحانات الصف الرابع الابتدائي في يوم 8 مايو الماضي وللاستعلام عن نتيجة نهاية العام ستوضح لكم الخطوات، فتابعوا معنا.

نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2023 بالألوان

بخصوص نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي 2022\2023، تم توضيحها بواسطة المديريات التعليمية في جميع المحافظات من خلال استخدام نظام ألوان للتقييم بدلاً من الدرجات، وفيما يلي تفسير الألوان:

اللون الأزرق: يرمز إلى حصول الطالب على درجة تتراوح بين 85 و100 درجة، مما يعكس تفوقه في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة. اللون الأخضر: يشير إلى حصول الطالب على درجة تتراوح بين 65 وأقل من 85 درجة، وهذا يعني أنه امتلك المعارف والمهارات المطلوبة بشكل جيد. اللون الأصفر: يدل على حصول الطالب على درجة تتراوح بين 50 وأقل من 65 درجة، وهذا يشير إلى أنه بحاجة إلى بعض الدعم والتعزيز لتحسين أدائه. لون النتيجة الأحمر، فهذا يعني أن الطالب حصل على درجة تتراوح من 1 إلى أقل من 50 درجة. هذا يدل على أنه لم يتمكن من اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة بشكل جيد، ولا يزال بحاجة إلى الكثير من الدعم والمساعدة في تحسين أدائه.

وبهذه الطريقة، يتم توفير نظام تقييم يسهل فهم نتائج الطلاب ويساعد على تحديد الاحتياجات التعليمية الإضافية لكل طالب على حده.

رابط نتيجة رابعة وخامسة ابتدائي 2023 ترم تان

للتحقق من نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي باستخدام رقم الجلوس، يمكن اتباع الخطوات التالية: