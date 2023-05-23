هسة .. رابط التقديم على وظائف مطار كربلاء الدولي 2023 وشروط التقديم إستمارة التوظيف طيبة teebatkarbala .iq

شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية من قبل المواطنين بالعراق من أجل القيام بعملية التقديم علي وظائف مطار كربلاء الدولي 2023 في العراق، حيث اعلنت ادارة المطار الدولي عن فتح باب التقديم الالكتروني للراغبين بالحصول علي وظائف شاغرة، ويقوم المتقدم بالدخول علي الموقع الذي ستجدونة متوفر بالاسفل والقيام بملئ الاستمار الخاصة بالتقديم علي الوظائف .

وجدير أن ادارة مطاء كربلاء الدولي أعلنت عن فتح باب التقديم بداية من اليوم الثاني والعشرون من مايو وسوف تستمر عملية التقديم حتي السادس من يونيو القادم، ونطلع حضراتكم علي التفاصيل الخاصة بالوظائف التي ستكون متاحة للتقديم من قبل الراغبين بالحصول عليها وسوف نوفر لكم رابط لتسجيل في استمارة التوظيف بمطار كربلاء.

بيان مطار كربلاء 2023 لتقديم في الوظائف والشروط

تعلن إدارة مطار كربلاء الدولي المتمثلة بشركة طيبة كربلاء عن فتح باب التقديم للعمل في مطار كربلاء الدولي (مرحلة التشغيل) والذي سيكون بوابة كربلاء الى العالم.

فعلى من يجد في نفسه الكفاءة وتتوفر فيه الشروط العامة والخاصة المذكورة في استمارة التقديم ملئ الاستمارة الالكترونية المعلنة أدناه , وسيتم التعامل مع كافة الاستمارات وفقا لمعايير الجودة و الدقة و الكفاءة و الموضوعية.

وظائف مطار كربلاء 2023 العراق

وظيفة إداري – مالي

وظائف الاختصاصات الهندسية

وظائف فني أو حرفي

وظيفة موظف أمني

شروط التعيين العامة في وظائف مطار كربلاء الدولى

الجنسية العراقية

والنجاح في كافة الفحوص الطبية المطلوبة

أيضا التمتع بحسن السير والسلوك

إجادة العمل على الحاسب الآلى.

رابط التقديم على إستمارة التوظيف طيبة الكترونيا

علي الجميع من يرغب في عملية التقديم القيام بالدخول علي الرابط التالي والقيام بتسجيل الاستمارة للستجيل في وظائف مطار كربلاء الدولي .

يتم الدخول عبر الموقع الإلكتروني التابع للمطار teebatkarbala.iq

بيانات استمارة التوظيف الالكتروني في شركة طيبة/ كربلاء

الاسم الرباعي

واسم الام

أيضا محل الميلاد

كذلك تاريخ الميلاد

والجنس

والحالة الاجتماعية

أيضا التحصيل الدراسي

كذلك عنوان السكن

ورقم الهاتف

المستمسكات

السيرة الذاتية.

وإستطاع ان يتقدم الكثير من الراغبين في الحصول علي وظائف مطار كربلاء 2023 العراق ونتابع معكم كافة التفاصيل للقيام بعملية التقديم بالوقت الحالي وفي حالة عدم القدرة علي التقديم قم بترك تعليق أسفل المقال وسوف نتابع معكم التفاصيل والخطوات .