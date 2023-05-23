تبحث عن نتيجتك!!.. إليك بوابة التعليم الاساسي لمعرفة كافة نتائج سنوات النقل 4&5&6 ابتدائي ونتيجة اولي وتانية اعدادي

من خلال بوابة التعليم الاساسي يمكن للطلاب معرفة النتيجة، تقوم مديريات التعليم في جميع المحافظات بتصحيح وتقييم أوراق امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي لعام 2023، وتقوم بمراجعة هذه الدرجات، وتعلن نتائج الطلاب على حدة في كل محافظة، حيث تقوم كل مديرية تربية وتعليم في المحافظة بالإعلان عن النتائج عبر البوابة الالكترونية للمحافظة.

بوابة التعليم الاساسي نتيجة الصف السادس الابتدائي

ستكشف بوابة التعليم الأساسي 2023 عن النتائج الخاصة بنهاية العام الدراسي 2023 في محافظة القاهرة باستخدام الرقم القومي للطلاب، وذلك ابتداءً من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وستكون هذه النتائج متاحة عبر بوابة الخدمات التعليمية في محافظة القاهرة من خلال الرابط الموجود هنا، وسيتم عرض النتائج النهائية للطلاب فور توافرها واعتمادها رسميًا من قبل الإدارات التعليمية في الأيام القليلة المقبلة.

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال بوابة التعليم الاساسي من خلال الخطوات التالية:

توجه إلى بوابة التعليم الأساسي من هنا

قم بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني لعام 2023.

يجب توفير “رقم جلوس الطالب – الصف الدراسي – المرحلة الدراسية – العام الدراسي – الفصل الدراسي”.

ثم انقر على زر “عرض النتيجة” لعرض نتيجة الفصل الدراسي الثاني لعام 2023 بعد تأكيدها رسميًا.

نتيجة صفوف النقل بوابة التعليم الأساسي

بوابة التعليم الأساسي 2023 توفر لأولياء الأمور فرصة الاستعلام عن نتائج الترم الثاني باستخدام الرقم القومي للطالب، ستتم الإعلان عن نتائج جميع الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح البوابة خدمة الاستعلام عن النتائج أيضًا عبر الخدمة الصوتية لتسهيل عملية الوصول إلى النتائج، عليك اتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة: