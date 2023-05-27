“متي!” نتائج البكالوريا سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب عبر وزارة التربية moed.gov.sy لجميع المحافظات

نتائج البكالوريا سوريا للعام 2023، تُعتبر مرحلة البكالوريا من أكثر المراحل أهميةً بالنسبة للطلاب السوريين، حيث تُؤهلهم للالتحاق بالتعليم الجامعي، بالفعل، البكالوريا ليست مجرد خيار، بل هي ضرورية لتحقيق حلم الالتحاق بالجامعة وشق طريقهم في الحياة، ذلك وقد انطلقت امتحانات البكالوريا في هذا العام في السبت الموافق 7 مايو 2023، وسوف تستمر حتى يوم الثلاثاء، الموافق 26 يونيو 2023، وفقًا للجدول الزمني المعد من قِبَل وزارة التربية والتعليم، كما يستحق الذكر أن الطلاب السوريين في السنوات السابقة تمكنوا من اجتياز هذه المرحلة الحاسمة عن طريق دراسة المواد بجدية والتفاني في الاستعداد لها.

موعد إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2023

تم الكشف عن موعد إعلان نتائج البكالوريا لعام 2023 من قبل مصادر رسمية في وزارة التربية والتعليم السورية، ستقوم الوزارة بالإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا لطلاب الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي قبل تاريخ 10 يوليو 2023، على جميع الطلاب أن يكونوا مستعدين للانضمام إلى الجلسة الثانية من البرنامج، ومن الجدير بالذكر أن الطلاب الناجحين ليس لديهم الحق في حضور الجلسة الأولى والزاميتها، بل يتوجب عليهم المشاركة مباشرة في الجلسة الثانية.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023

للحصول على نتائج البكالوريا، يتوجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية: