” Here Link ” تحميل كشوفات PDF أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق الدفعة الاولي عبر منصة مظلتي 2023 

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق الدفعة الاولي، اعلنت الحكومة العراقية بالفترة الماضية ومنذ ظهور فيروس كورونا بتوفير مساعدة للمواطنين ولكن توقفت تلك الاعانة ولكن اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توفير رعاية الاجتماعية مرة أخري وستكون الأخيرة في ظل الركود الاقتصادي الذي يؤثر على العالم بأسره بالوقت الحالي ولمحاربة الغلاء والاسعار التي يعاني منها الموطنين بالعراق وقد وضعت الوزارة العديد من الشروط التي يجب ان يوفرها المواطنين للحصول علي الرعاية ومن خلال موقعنا نوفر لكم الشروط والخطوات.

شروط القبول في الدفعة الاولي من المشمولين الرعاية الاجتماعية

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يمتلك أسرة من أربعة أفراد على الأقل.

أن يتجاوز عمره 18 سنة وأن لا يقل عن 60 للرجال، والسيدات بين 15 إلى 55.

مسجل مسبقا في الشؤون الاجتماعية.

عدم امتلاك أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انها سوف تقوم بالإعلان عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية على منصة مظلتي.

كشوفات PDF أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

ويستطيع الجميع الأن الحصول علي كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية بدون اي عناء الأن حيث نوفر لكم الخطوات والكشوفات التي اعلنت عنها وزارة العمل علي الجميع اتباع الخطوات للحصول علي الكشوفات .

الدخول لموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية molsa.gov.iq.

الضغط على تقديم منصة مظلتي الوجبة 9 العراق.

ثم نختار الرعاية الاجتماعية.

بعدها أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية.

أضف المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على استعلام عن أسماء المشمولين الجدد.

ستظهر لك كافة أسماء المستفيدين وأسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بغداد

ويمكن للجميع الأن الحصول علي كشوفات الدفعة الأولي من الرعاية الاجتماعية بمحافظة بغداد قم بالتحميل الأن بدون اي عناء.

اسماء الرعاية الاجتماعية محافظة الأنبار

ونوفر لكم الأن كشف بأسماء الدفعة الأولي من الرعاية الاجتماعية بمحافظة الانبار بالعراق ويمكن للجميع الاطلاع علي الكشوفات او القيام بتحميلها.

واعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان المنحة الخاصة بالعملة او المواطنين التي تعاني سوف تتوفر خلال الاسبوع الجاري او الاسبوع القادم وجدير ان الوزارة أعلنت عن طرح دفعة أولي خلال الايام الماضية في محافظة بغداد والانبار وجاري اعتماد باقي المحافظات بالعراق.