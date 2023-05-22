«جنازة وزفاف» طائر الرفراف 34 Yalı Çapkını مدبلج بالعربي .. أريد البقاء مع فريد !

طائر الرفراف 34 Yalı Çapkını مدبلج، يترقب الجميع عرض الحلقة الجديد من المسلسل التركي الاشهر بالوقت الحالي طائر الرفراف “فريد” والذي يعد من الاعمال التركية التي حققت نجاح كبير للغاية ويسعي الجميع لمتابعة المسلسل ولذلك تعرض الحقلة 34 علي قناة ستار تي في التركية .

طائر الرفراف 34

وشهدت تسريبات الحلقة 34 من المسلسل التركي طائر الرفراف، حزن كبير في مشهد وفاة فؤاد شقيق فريد، وعودة فريد وسيران ولكن الجميع يترقب عرضها وحزن الجميع علي احداث المسربة من تلك الحلقة والتي ستكون قوية للغاية ويتوقع الجميع انها ستكون محققة لنسب مشاهدة عالية.

احداث طائر الرفراف 34 Yalı Çapkını مدبلج

واظهرت التسريبات ايضا الخاصة بالحقلة 34 من طائر الرفراف، بدء بدفن فؤاد الذي تعرض لحادث والقيام بالمراسم بحضور العائلة، وإقامة العزاء داخل القصر، ثم احتجاز كاظم لسيران في منزلهم، ورجاء الجد منه أن يحضرها للقصر بسبب حالة الحزن الشديدة التي دخل بها فريد حزنًا على شقيقه ورغبته في إنهاء حياته.

كما ظهرت عدة تفاصيل جديد ستكون الحلقة مليئة بالسخونة حيث تأكد عودة سونا إلى منزل والدها، وقرار والدها بعقد القران في أسرع وقت دون حفل زفاف.

وسوف تعود أسومان للعيش في القصر، وسوف يعتبرها الجد أمانة حفيده، وما تبقى له من فؤاد والكثير من الاحداث القوية والمشوقة من قبل ابطال عمل مسلسل طائر الرفراف.