حقيقة طرح شهادات الـ25% داخل البنوك بعد قرار البنك المركزي، تم تداول شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة حول قيام البنوك العاملة في السوق المحلي بإصدار شهادة جديدة بعائد 25% خلال الأيام القادمة، وذلك عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة، أثار هذا الأمر حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وكان من الضروري أن يصدر مصدر رسمي توضيحاً للحقائق والرد على هذه الشائعات أمام الرأي العام.

حقيقة طرح شهادات الـ25% داخل البنوك بعد قرار البنك المركزي

أعلنت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي عن قرارها المتعلق بأسعار الفائدة، حيث قررت اللجنة الاحتفاظ بمعدلات الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وكذلك للعملية الرئيسية، والتي بلغت 18.25%، 19.25% و18.75% على التوالي، كما قررت الاحتفاظ بمعدل الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

قال مصدر مسؤول داخل البنك المركزي أنه لم يتم إصدار أي قرارات بشأن طرح شهادة استثمار بعائد 25%. وأكد أن هذه الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام غير صحيحة وهي مجرد شائعات.

وفقًا لتصريحات بعض الخبراء في الاقتصاد والمصرفية، فإن إعادة طرح تلك الشهادات يمكن أن تشكل أعباء مالية هائلة على البنوك، وهذا أمر لا ترغب البنوك فيه في الوقت الراهن، وعلاوة على ذلك، فقد كان الهدف الأساسي لإصدار الشهادة هو سحب السيولة وتخفيض معدلات التضخم من خلال إجراءات سريعة، ولكن هذا غير مرغوب فيه في الوقت الحالي.

يجب الإشارة إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، قد أعلنوا في شهر يناير السابق عن إصدار شهادات ادخار لمدة سنة واحدة بعائد يصل إلى 25% يتم صرفها في نهاية المدة، وأيضًا شهادات أخرى بعائد شهري يصل إلى 22.5%.