بحيث يسأل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي المقررة بالرقم القومي، حيث يشهد محركات البحث الآن نشاطًا كبيرًا من قبل السكان، للحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الثاني من عام 2023 مع الرقم القومي وتاريخ ظهورها، تم انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الإعدادي في محافظة القاهرة للعام الدراسي 2022/2023 في يوم 10 مايو الماضي، وقد بدأت الامتحانات منذ يوم 6 مايو، يسعى الطلاب وأولياء الأمور للحصول على رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي عبر البوابة الإلكترونية يتيح لهم الاطلاع على نتائج الصف الأول الإعدادي الترم الثاني لعام 2023 في محافظة القاهرة.

موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة القاهرة

بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، سيتم الكشف عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة القاهرة، سيتقوم مديرية التربية والتعليم بالمنطقة بتأكيد هذه النتيجة ونشرها رسميًا في جميع المدارس في الأيام المقبلة، لحصول الطلاب على النتيجة، يمكنهم الاستعلام عنها بإدخال اسمهم ورقم جلوسهم في البوابة الإلكترونية للمدارس.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي عبر البوابة الإلكترونية

تتيح البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة الاستعلام عن نتائج الصف الأول الإعدادي بالرقم القومي للطلاب، وذلك بعد إعلان النتائج رسمياً وتوفيرها في المدارس، ويمكن الحصول على النتيجة عبر خطوات بسيطة للغاية.