يتركّز اهتمام الكثير من المواطنين في العراق على رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 بالعراق، إذ أُعلِنَت الوزارة المعنية في العراق عن قائمة التسليم الأوّل من البرنامج في الدفعة التاسعة قبل ساعات قليلة، فيما ينتظرون الإعلان عن الدفعة الثانية خلال الأسبوعين القادمين.

الوجبة التاسعة والرعاية الاجتماعية

الهدف من المبادرة التاسعة هو تأمين الدعم والرعاية للفراد المستحقين والذين يتوافر لديهم المعايير المناسبة، ويتم ذلك بواسطة وزارة العمل العراقية، ويمكن الحصول على الخدمات بسهولة ومن دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكان الوزارة، حيث تتم هذه الخدمات عبر الإنترنت.

تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية في العراق مساعدة حقيقية للمحتاجين الذين يعانون من الفقر الشديد، ويعملون بجهد لتحسين أوضاع المواطنين والحد من العنف والصراعات التي تهدد استقرار البلاد وتفتح الباب أمام الفوضى، ويعمل البرنامج على إزالة الآثار السلبية للفقر وتعزيز امن واستقرار البلاد، ويحرص على حماية الجميع.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 بالعراق

الدخول إلى الصفحة الخاصة بوزارة العمل. بعد ذلك، يُخْتار موقع مظلّتي https://spa.gov.iq. من ثم، يتم اختيار قسم الاهتمام الاجتماعي ويتم اختيار رمز أسماء المقبولين للرعاية. اكتب المعلومات الخاصة بك ورقم بطاقتك. بعد ذلك، اكتب الرمز المرئي الذي يظهر أمامك والذي يتألف من خمسة أرقام. اضغط على الزر المخصص لتنزيل القوائم الخاصة بأسماء الأشخاص المشمولين في الحزمة التاسعة. ثم يجب عليك البحث بالاسم رباعي. فور ظهور اسمك تأكد من صحة تاريخ ميلادك.



شروط القبول في الرعاية الاجتماعية 2023

ينبغي للمتقدم أن يحمل الجنسية العراقية. يتوجب أن يكون العمر المُتقدم بين 18 و 60 عامًا للرجال، وبين 15 و55 عامًا للنساء. يجب أن لا تقل عدد أفراد العائلة عن أربعة أفراد أو أكثر.



مزايا برنامج الحماية الاجتماعية

يعرض البرنامج الاجتماعي في العراق العديد من الفوائد، بما في ذلك