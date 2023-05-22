بالاسم فقط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 كل المحافظات ترم ثاني على موقع وزارة التعليم

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2033 محط اهتمام كل طلاب وطالبات أولي اعدادي منذ أن تم انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ نهاية الأسبوع الماضي بجميع المحافظات، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تابعت عن كثب سير الامتحانات في نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني بجميع الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات وتم التأكد من عدم حدوث أي تجاوزات أو مخالفات كالتأخر في بدء الامتحانات أو نقص في أوراق الإجابات أو الاسئلة بأي لجنه من اللجان الامتحانية، وسوف نعرض لكم في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط أن يحصل الطالب على الحد الأدنى للنجاح في نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بأن يحصل الطالب على مجموع لا يقل عن 50%، في مجموع كل المواد الدراسيه وهو مجموع 140 درجة في الفصلين الدراسي الاول والثانى، كما يجب أن يحصل الطالب على مجموع 50% في كل مادة دراسية بشكل منفصل حتي لا يضطر إلى خوض امتحانات الدور الثاني في تلك المادة، مشيرة إلى أن المجموع الكلي لمادة اللغة العربية 80 درجة، والمجموع الكلي لمادة الرياضيات ومادة اللغه الانجليزيه من 60 درجة، و 40 درجة هما المجموع الكلي لمادة الدراسات الاجتماعيه ومادة العلوم.

نتائج الصف الأول الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نوضح لتلاميذ الصف الأول الإعدادي محافظة القاهرة خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الأول الإعدادي بالاسم والرقم القومي عبر بوابة التعليم الأساسي:

قم بزيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي.

ثم اختر نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي.

حدد المرحلة الإعدادية.

ثم اكتب الرقم القومي.

ثم اختر نتائج الصف الأول الإعدادي.

حدد الفصل الدراسي الثاني.

ثم انقر على زر عرض النتيجة.

أو اكتب تعليق أسفل الموضوع بالبيانات الخاصة من الاسم الرباعي والرقم القومي وسيتم عرض نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظه القاهره فور اعتمادها.