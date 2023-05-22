اقتصاد
وصل كام النهاردة.. سعر الدولار الان في السوق السوداء والبنوك بعد تذبذب سعر الذهب
سعر الدولار الان
عند نهاية جلسة اليوم تم تسجيل استقرار سعر الدولار الان بالرغم من ارتفاعه على المستوى العالمي، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 لعمليات الشراء و30.93 لعمليات البيع، وتباينت أسعار العملات المختلفة بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، وفقًا للبنك المركزي.
سعر الدولار في البنوك
في نهاية جلسة تداول يوم الاثنين، استقر سعر صرف الدولار الآن للبيع والشراء في البنوك الوطنية على النحو التالي:
- في بنك مصر، كان سعر الشراء للدولار يبلغ 30.75 وسعر البيع يبلغ 30.85.
- في البنك الأهلي، كان سعر الشراء للدولار يبلغ 30.75 وسعر البيع يبلغ 30.85.
سعر الدولار الان في السوق السوداء
في السوق الموازية، تراجع سعر الدولار الان الي ما يقرب من 37 جنيهًا، وهذا المستوى أقل بكثير من الارتفاع السابق الذي تم تسجيله في وقت سابق من هذا العام، عندما تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 40 جنيهًا.
اسعار العملات الاجنبية
في ختام تعاملات اليوم، شهدت أسعار العملات تباينًا بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار في البنك المركزي، وسجلت الأسعار التالية:
- سعر الدولار الان الأمريكي كان 30.83، وسعر البيع كان 30.95.
- سعر شراء اليورو كان 33.35، وسعر البيع كان 33.50.
- سعر شراء الجنيه الإسترليني كان 38.37، وسعر البيع كان 38.53.
- سعر شراء الدولار الكندي كان 22.82، وسعر البيع كان 22.91.
- سعر شراء الكرون الدنماركي كان 4.47، وسعر البيع كان 4.49.
- سعر شراء الكرون النرويجي كان 2.83، وسعر البيع كان 2.84.
- سعر شراء الكرون السويدي كان 2.93، وسعر البيع كان 2.94.
- سعر شراء الفرنك السويسري كان 34.42، وسعر البيع كان 34.57.
- سعر شراء 100 ين ياباني كان 22.34، وسعر البيع كان 22.43.
- سعر شراء الريال السعودي كان 8.22، وسعر البيع كان 8.25.
- سعر شراء الدينار الكويتي كان 100.37، وسعر البيع كان 100.80.
- سعر شراء الدرهم الإماراتي كان 8.39، وسعر البيع كان 8.43.
- سعر شراء الدولار الأسترالي كان 20.46، وسعر البيع كان 20.55.
- سعر شراء الدينار البحريني كان 81.77، وسعر البيع كان 82.11.
- سعر شراء الريال العماني كان 80.07، وسعر البيع كان 80.40.
- سعر شراء الريال القطري كان 8.45، وسعر البيع كان 8.50.
- سعر شراء الدينار الأردني كان 43.42، وسعر البيع كان 43.66.