وصل كام النهاردة.. سعر الدولار الان في السوق السوداء والبنوك بعد تذبذب سعر الذهب

عند نهاية جلسة اليوم تم تسجيل استقرار سعر الدولار الان بالرغم من ارتفاعه على المستوى العالمي، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 لعمليات الشراء و30.93 لعمليات البيع، وتباينت أسعار العملات المختلفة بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك

في نهاية جلسة تداول يوم الاثنين، استقر سعر صرف الدولار الآن للبيع والشراء في البنوك الوطنية على النحو التالي:

في بنك مصر، كان سعر الشراء للدولار يبلغ 30.75 وسعر البيع يبلغ 30.85. في البنك الأهلي، كان سعر الشراء للدولار يبلغ 30.75 وسعر البيع يبلغ 30.85.

سعر الدولار الان في السوق السوداء

في السوق الموازية، تراجع سعر الدولار الان الي ما يقرب من 37 جنيهًا، وهذا المستوى أقل بكثير من الارتفاع السابق الذي تم تسجيله في وقت سابق من هذا العام، عندما تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 40 جنيهًا.

اسعار العملات الاجنبية

في ختام تعاملات اليوم، شهدت أسعار العملات تباينًا بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار في البنك المركزي، وسجلت الأسعار التالية: