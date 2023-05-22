تعرف علي أسعار فائدة شهادات الاستثمار الجديدة من البنك الأهلي 2023 بأعلى عائد شهري في مصر

البنك الأهلي المصري لا يمثل مجرد مؤسسة مالية، بل هو رمز للثقة والاستقرار في عالم الاستثمار في العام الماضي، شهدت البنوك تقديم العديد من الشهادات الاستثمارية لمدة سنتين و3 سنوات، ومع ذلك، يتميز البنك الأهلي بتقديمه شهادة استثمار لمدة سنة مع فائدة ثابتة وهو الوحيد الذي قدمها، نقدم لكم أسعار فائدة شهادات الاستثمار الجديدة من البنك الأهلي 2023 بأعلى عائد شهري في مصر، وكافة التفاصيل، تابعونا.

أسعار فائدة شهادات الاستثمار الجديدة من البنك الأهلي 2023 بأعلى عائد شهري في مصر

شهادة الاستثمار لمدة سنة: الخيار الأمثل

قدم البنك الأهلي المصري زمامًا شهادة استثمار لعام واحد بعائد جيد يصل إلى 18% في العام الماضي، ولكنه انتهت هذه العروض الآن، بيد أن البنك الأهلي المصري في موازاة ذلك يستمر في توفير نفس الشهادة لعام واحد بالفائدة الثابتة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للعديد من الناس.

شهادات البنك الأهلي: تفاصيل تهمك

تصدر بنك الأهلي شهادة الاستثمار بعائد ثابت لمدة عام تُعرف باسم شهادات البنك الأهلي، ويمكن الحصول عليها من أي فرع للبنك أو عبر التطبيق الإلكتروني، يتراوح العائد لهذه الشهادة إلى 11% سنوياً، ويتم صرفها كل شهر، مع توفير البنك الأهلي إمكانية الحصول على قرض بضمان شهادة الاستثمار، يشير البنك إن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 500 جنيه ومضاعفاتها للمصريين وأجانب القصر والبالغين على حد سواء.

شهادة لمدة 3 سنوات: العائد الأعلى

إذا كانت رغبتك في الحصول على عائد أعلى، فيمكنك النظر في الشهادة المقدمة من البنك الأهلي لمدة 3 سنوات. تتضمن هذه الشهادة عائد ثابت بنسبة 19% سنوياً لمدة 3 سنوات، ويتم صرف العائد شهرياً، و بالنسبة للشهادة المقدمة من نفس البنك، فإنها تتضمن عائد متناقص لمدة 3 سنوات بنسبة 22% للسنة الأولى، 18% للسنة الثانية، و 16% للسنة الثالثة.

مميزات وعيوب شهادات الاستثمار

من الناحية الإيجابية، توفر الشهادات الاستثمارية ضمانًا وأمانًا للمستثمرين وتتوفر أيضًا بفئات مختلفة لتناسب جميع المواطنين، ومن الناحية السلبية، فإنه لا يمكن استرداد القيمة المالية الخاصة بالشهادات الاستثمارية قبل انقضاء فترة الاستثمار المحددة، والتي يمكن أن تصل إلى 3 أو 10 سنوات، كما أن عوائدها قليلة بالمقارنة مع الأسهم أو التجارة.

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