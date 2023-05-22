” بالدرجات” ظهرت الآن نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني 2023 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

تصدرت نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني 2023، مؤشرات البحث في جوجل خلال الساعات الماضية من الطلاب في المرحلة الإبتدائية بالبحث عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك عقب إعلان بعض المدارس الإبتدائية إعلان النتيجة فور الإنتهاء من عمليات الرصد والتصحيح في الكنترولات التابعة للمدارس، وخلال السطور التالية نستعرض معكم بشكل تفصيلي خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الإبتدائي الترم الثاني وكيفية الحصول علي النتيجة إلكترونيًا.

نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2023 الترم الثاني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، أن نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني 2023 ستكون متاحة علي بوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظتي القاهرة والجيزة من خلال الدخول برقم الجلوس والحصول علي النتيجة فور إتاحتها ورفعها علي الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، مشيرة إلي أن نتائج المحافظات تعلن بشكل مركزي في المدارس فور الإنتهاء من التصحيح ورصد الدرجات.

رابط الإستعلام نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني

ونستعرض معكم متابعينًا الأعزاء خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2023 في جميع المحافظات من خلال الدخول علي الرابط التالي وتنفيذ الخطوات التالية:

أولًا: تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني لبوابة نتائج التعليم الأساسي.

ثانيًا: ثم عليك النقر علي أيقونة الإستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي لمرحلة إتمام الشهادة الإبتدائية.

ثالثًا: ثم عليك تحديد المحافظة والمدرسة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب من خلال الدخول علي أيقونة أختر.

رابعًا: عليك إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح وسليم.

خامسًا: ثم النقر علي كلمة بحث أو استعلام لمعرفة نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني 2023 من العام الدراسي الحالي.

سادسًا: عليك الإنتظار ثواني حتي تظهر النتيجة أمامك ودرجاتك في كافة المواد الدراسية.