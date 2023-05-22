هُنا نتيجتك.. رابط الإستعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

يواصل الآلاف من أبنائنا التلاميذ في المرحلة الإبتدائية بكافة المحافظات المصرية، في البحث عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني لعام 2023 بعد الإنتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي عقدت في بداية الشهر الجاري، وسط إجراءات إحترازية في المدارس، وخلال الساعات الماضية تزايدات معدلات البحث من أولياء الأمور عبر مؤشرات جوجل لمعرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي، للفصل الدراسي الثاني 2023.

نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2023

وإنطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ الصف السادس الإبتدائي يوم 11 مايو واستمرت حتي 15 من الشهر الجاري وفق خريطة وزارة التربية والتعليم الخاصة بأمتحانات الطلاب في جميع المراحل التعليمية حتي إنتهت الإمتحانات دون أي شكاوي وفق بيان غرفة العمليات في وزارة التربية والتعليم الفني، وبدأت عمليات التصحيح في الكنترولات تمهيدًا لإعلان نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني 2023.

موعد نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2023

قالت وزارة التربية والتعليم الفني، في بيان لها، أن موعد إعلان نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني، سيكون فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات وفق كل مدرسة، حيث سيتم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بشكل مركزي فور إعتماد النتيجة من مديري المدارس وإعلانها للتلاميذ في المدارس ويمكن أيضا الحصول علي النتيجة من خلال الدخول علي رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي

ونستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة بكل سهولة ويسر وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي بوابة نتائج التعليم الأساسي.

ثانيًا: النقر علي أيقونة نتائج التعليم الأساسي.

ثالثًا: تحديد الصف الدراسي.

رابعًا: تحديد المحافظة التابعة لها الطالب والمدرسة والإدارة التعليمة والسنة الدراسية.

خامسًا: كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

سادسًا: عليك النقر علي كلمة عرض النتائج.

سابعًا: الإنتظار ثواني حتي تظهر الدرجات أمامك.