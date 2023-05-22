تم نشر إعلان يوضح أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة في العراق عبر منصة مظلتي في جمهورية العراق العربية، من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في عام 2023، حيث قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية العراق العربية طلبًا بذلك وأوضحت الإنجازات التي تم تحقيقها من قبل الدفعة الثامنة في المحافظة، وكذلك عدد الأشخاص الذين فازوا وتم قبولهم في نظام الرعاية الاجتماعية، وتم طرح بحث وخطب مختلفة حول الأسر وتم إرسالها إلى الوزارة.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسماء المشمولين بالرواتب

أعلنت منظمة الرعاية الاجتماعية في جمهورية العراق العربية عن اللائحة الإلكترونية الخاصة بالوجبة الثانية والمقبولين في الضمان الاجتماعي، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الرعاية الاجتماعية، كما أن هذه الوزارة لديها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك وتويتر، حيث تم الإعلان عن الرابط المتعلق بهذا الموضوع في تلك المواقع. يمكنك الدخول على الرابط واتباع الخطوات السهلة والبسيطة للعثور على الأسماء المقبولة والبحث عن اسمك أيضاً.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في جمهورية العراق العربية أن جميع من يحصلون على معونات الرعاية الاجتماعية سيحصلون على رواتب خاصة بهم، وخصوصاً الأسر الفقيرة التي تعول، تم طرح جدول خاص بالأسماء المقبولة في نظام الوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية، كما تم إرسال رسائل خاصة لكل من يحصل على الراتب الشهري الخاص بالضمان الاجتماعي، ملزمين بالالتزام بالقرارات المتعلقة.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة في العراق عبر منصة مظلتي