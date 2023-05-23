عاجل .. ارتفاسعر الاسمنت اليوم 23 مايو 2023 الموافق الثلاثاء في مصر

ازداد بحث الأشخاص عن سعر الاسمنت اليوم ٨ مايو ، حيث أن الأسمنت واحدًا من أهم وأبرز مواد البناء التي يتم البحث عنها بصورة مستمرة من جانب عدد هائل من الأشخاص، ومن الجدير بالذكر أن الاسمنت شهد هذا اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك مقارنًة بأسعار أمس الإثنين الموافق من 22 مايو 2023، لهذا سوف ترفق لكم الأسعار البوم الخاصة بالأسمنت الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، في السطور القليلة الآتية، لتتمكنوا من التعرف عليها بسهولة.

سعر الاسمنت اليوم 23 مايو

شهد سعر الاسمنت اليوم 23 مايو ارتفاع ملحوظ، وذلك في مختلف الأنواع، فحينما تقارن أسعار الأسمنت أمس الإثنين الموافق من 22 مايو 2023م، مع أسعار اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، ستجد أنها ازدادت بشكل ملحوظ، إلى أن سجلت التالي:

بلغ سعر طن الأسمنت هذا اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، في شركة أسمنت المسلح لما يقرب من حوالي 2050 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن سعر أسمنت النصر اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، بلغ لما يقرب من حوالي 2010 جنيهًا مصريًا للطن الواحد.

كما أن سعر طن أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، سجل ما يقرب من حوالي 1880 جنيهًا مصريًا.

سعر الأسمنت المخصوص اليوم الثلاثاء 23 مايو

كما ذكرنا أن سعر الأسمنت جاء مرتفعًا اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023م، إلى أن سجل التالي: