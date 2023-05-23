استقرار اسعار بورصة الدواجن اليوم 23 مايو 2023 في مصر

استمر البحث من قبل الأشخاص عن اسعار بورصة الدواجن اليوم 23 مايو ، إذ أن سعرها يكون مختلف على مدار اليوم، وتجدر الإشارة بأن أسعار تلك البورصة كانت مرتفعة في آخر فترة، لذا يتم البحث عن سعرها كل يوم باستمرار، فمن المعروف أن الأسعار اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، تراجعت، عند المقارنة بأسعار أمس الإثنين الموافق من 22 مايو 2023م.

اسعار بورصة الدواجن اليوم 23 مايو

انخفضت اسعار بورصة الدواجن اليوم 23 مايو ، حيث أنها سجلت الآتي:

بلغ ثمن كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023مء لما يقرب من حوالي 62 و63 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء سجل اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023م، ما يقرب من حوالي 54 و55 جنيهًا مصريًا، وذلك للكيلو الواحد.

هذا بجانب أن سعر الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء سجلت ما يقرب من حوالي 99 جنيهًا مصريًا.

كما أن البط البلدي سجل اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، ما يقرب من حوالي 100 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن سعر البط المستورد بلغ اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 85 جنيهًا مصريًا.

أسعار البيض اليوم 23 مايو

وصل ثمن البيض الأبيض اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 79 جنيهًا مصريًا للكرتونة، كما أنه يبلغ للمستهلك بما يقرب من حوالي 86 جنيهًا مصريًا، في حين أن ثمن البيض الأحمر اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، سجل ما يقرب من حوالي 89 جنيهًا مصريًا للكرتونة.