“الجنية المصري يصمد” استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 23 مايو 2023

اهتم بمعرفة سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 23 مايو كثير من الأشخاص، إذ أن الدولار سعره يتغير كل يوم، هذا بجانب أن الكثير من الأمور يتغير سعرها على حسب سعر الدولار، مثل الذهب، إذ أن سعر الدولار مرتبط بسعر الذهب كذلك، فإن زاد الدولار، ارتفع سعر الذهب، والعكس صحيح، لذا ففيما بعد سوف نرفق لكم سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، بشكل من التفصيل والاهتمام بالسطور القليلة المقبلة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 23 مايو

لقد استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 23 مايو ، إلى أن سجل الآتي:

وصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، بالبنك الأهلي المصري لما يقرب من حوالي 30.75 جميعًا مصريًا.

كما أن سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، ببنك مصر سجل ما يقرب من حوالي 30.75 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، في البنك التجاري الدولي بلغ لما يقرب من حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا.

سعر الدولار اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، استقرارًا ملحوظًا، وذلك عند مقارنته بسعر أمس الإثنين الموافق من 22 مايو 2023م، حيث أنه سجل في مختلف البنوك اليوم ما يلي: