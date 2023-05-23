“سجل اليوم” محلات الصاغ تسجل استقرار سعر الذهب اليوم في مصر 23 مايو 2023

مثلما نعرف جيدًا أن سعر الذهب يكون متغير على مدار اليوم، وكذلك الساعة، لذا يتم البحث باستمرار من قبل كثير من الأشخاص في هذا الوقت الجاري في محركات البحث العالمية جوجل عن سعر الذهب اليوم في مصر 23 مايو ، حيث أن الذهب قد ارتفع كثيرًا في الأيام السابقة، ووصل إلى سعر كبير للغاية، لم يصل إليه من قبل، حيث أن عيار 21 قد تجاوز حاجز 2600 جنيهًا مصريًا، لكن في هذه الأيام الجارية بدأ في التراجع مرة أخرى، لهذا يتم التساؤل عن سعره اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023م.

سعر الذهب اليوم في مصر 23 مايو

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر 23 مايو ، عند المقارنة بأسعار أمس الإثنين الموافق من 22 مايو 2023م، حيث أنه سجل في العيارات الثلاثة المختلفة، كل ما يلي:

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، ما يقرب من حوالي 2771.5 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن سعر الذهب عيار 22 سجل اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023م، ما يقرب من حوالي5 جنيهًا مصريًا.

كما أن سعي الذهب اليوم الثلاثاء عيار 21 وصل لما يقرب من حوالي 2425 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 18 سجل ما يقرب من حوالي5 جنيهًا مصريًا.

سعر الذهب الاقتصادي اليوم

انخفض سعر الذهب الاقتصادي اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، ليسجل ما يلي: