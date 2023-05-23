“بشرى سارة” انخفاض وتراجع ملحوظ في اسعار اللحوم اليوم 23 مايو 2023

تساءل الأشخاص عن اسعار اللحوم اليوم 23 مايو ، فمن المعروف أنها تكون دومًا في حالة تذبذب، لذا يتم التساؤل عنها بشكل دائم، فهذا السؤال يتكرر كل يوم من جانب الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي جوجل، لذا ففيما يلي سوف نوضح كل ما يخص تلك الأسعار الخاصة باللحوم اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م.

اسعار اللحوم اليوم 23 مايو

لقد شهدت اسعار اللحوم اليوم 23 مايو استقرارًا ملحوظًا، وهذا عند مقارنة أسعار اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023م، مع أسعار أمس الإثنين الموافق من 22 مايو 2023م، حيث أنه جاءت كما يلي:

وصلت أسعار اللحوم المجمدة اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 120 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن أسعار اللحوم البتلو المجمدة وصل سعرها اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 130 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن أسعار اللحوم السودانية الطازجة بلغت لما يقرب من حوالي 195 جنيهًا مصريًا.

كما أن أسعار اللحوم الضأن المجمدة بلغت لما يقرب من حوالي 170 جنيهًا مصريًا.

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

استقرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء الموافق من 23 مايو 2023م، في محلات الجزارة، حيث أنها جاءت كما يلي: