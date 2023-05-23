مفاجأة سارة للموظفين.. زيادة جديدة في الاجور والمعاشات بداية من هذا الموعد

في ظل حالة الغلاء التي تشهدها أسعار كافة السلع، تستعد الحكومة المصرية لزف الكثير من المفاجأت السارة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وجميع العاملين بالمؤسسات الحكومية، والتي يأتي على رأسها زيادة الحد الادنى للأجور والمعاشات مع اعتماد الميزانية المالية الجديدة للدولة، واليكم التفاصيل.

موعد زيادة الاجور والمعاشات

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة بصرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين بـ الجهاز الإدارى للدولة من شهر يوليو القادم كعادة كل عام، حيث تبذل الدولة قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم حتى تضمن لهم العيش وسط بيئة آمنة ينعمون بها.

زيادة الاجور والمعاشات

ووفقا لما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، فإن الزيادات المتوقعة لمرتبات موظفي الحكومة في شهر يوليو القادم ستكون بسبب العلاوة الدورية، وهي بحد أدنى 7% لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من قيمة الأجر الوظيفي، فيما ستترواح الزيادة لأصحاب المعاشات من 10 إلى 15%.

زيادة الحافز الشهري

وتنص المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية على أنه اعتبارًا من 1/7/2021، يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به، شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع:

175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة.

275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية.

325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى.

350 جنيهًا لدرجة مدير عام/كبير.

375 جنيهًا للدرجة العالية.

400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

زيادة الحد الادنى للأجور

وبناءا على تعليمات رئاسية تم زيادة الحد الادنى للأجور بداية من أبريل الماضي لتصبح كما يلي: